Horóscopo para hoy 08 de diciembre del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo del día. Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud en el horóscopo para hoy 08 de diciembre del 2025.

Artemisa
08 de diciembre de 2025 - 02:10 p. m.
Horóscopo para hoy.
Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

No te apresures: llegará alguien que muestre interés real en ti, sin excusas. Recuerda que, debes amar para ser amado. Aprende de los errores.

Número del día: 3.

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

No te obligues a querer a nadie. Tu tristeza nace de forzar una estabilidad emocional que no estás listo para sentir. Es momento de perdonar y soltar.

Número del día: 4.

Aries (21 marzo - 20 abril)

Guardar secretos no es malo, pero evita caer en tentaciones que pongan en riesgo lo que has construido. Tus emociones están inestables.

Número del día: 10.

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Fingir que estás bien te está desgastando. Estás cayendo a pedazos y necesitas ayuda para recomponerte. Exprésate sin miedo.

Número del día: 0.

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Deja de insistir: ya no tienes lugar en la vida de esa persona. El dolor te enseñará a no dejar que el ego te aísle. Avanza sin temores y escribe tu futuro.

Número del día: 7.

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Te apagaste y la tristeza te ganó. Luchar por lo que querías ya no vale la pena: el pasado tomó ventaja. Analiza y organiza tus objetivos si quieres el éxito.

Número del día: 1.

Leo (24 julio - 23 agosto)

Mañana será mejor. El caos trae esperanza y fortalece lo que sientes débil. Quizás la tormenta no es destrucción, es limpieza para esos caminos turbios.

Número del día: 9.

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

No te angusties, lo que ocurre es positivo. Insistir en esa persona solo te estanca; lo verás con el tiempo. Toma decisiones y avanza pese al dolor.

Número del día: 5.

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Prometiste controlar tu mal carácter y lo olvidaste. Esa actitud solo te perjudica. Es momento de analizar y replantearte las cosas que sí quieres cambiar.

Número del día: 20.

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Tu frialdad viene de lo vivido. Necesitas tratar tus heridas con empatía para poder ofrecer estabilidad a quien te quiere. Ten responsabilidad afectiva.

Número del día: 12.

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Atrévete a sentir y a disfrutar. Ama sin miedo; si no funciona, también lo superarás. Es momento de salir de tu zona de confort. Disfruta el ahora.

Número del día: 6.

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

O cambias o repetirás los mismos patrones. Encuéntrate y reconoce tu propio valor. No procrastines más, toma decisiones ahora y sé feliz.

Número del día: 7.

Por Artemisa

