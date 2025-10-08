Logo El Espectador
Horóscopo para hoy 08 de octubre del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo del día. Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud en el horóscopo para hoy 08 de octubre del 2025.

Artemisa
08 de octubre de 2025 - 11:30 a. m.
Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Resuelve esos asuntos pendientes antes de que te generen tensiones y desequilibren tu paz interior. Toma decisiones.

Palabra del día: Expresar.

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Estás atravesando una etapa espiritual importante. Retomar ese camino puede guiar tus decisiones futuras. Escucha y analiza.

Palabra del día: Cuidado.

Aries (21 marzo - 20 abril)

Enfrenta el estrés antes de que te consuma y altere tu humor. Es un buen momento para hacer una pausa y respirar.

Palabra del día: Certeza.

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Tu economía está frágil por decisiones poco acertadas. Sé precavido y analiza cada situación. Compra lo necesario.

Palabra del día: Confiar.

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Evita emitir juicios o lastimar con tus palabras, ya que las respuestas podrían afectarte. No busques confrontaciones.

Palabra del día: Seguridad.

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Podrías tener roces con un familiar. No te dejes llevar por rumores: recuerda que los chismes solo tienen el poder que tú les das.

Palabra del día: Seguridad.

Leo (24 julio - 23 agosto)

Modera tu forma de hablar. A veces tu franqueza crea tensiones innecesarias. No te cierres en tu postura. Sal de tu zona de confort.

Palabra del día: Liberar.

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

No intentes imponer tu voluntad, las personas que te rodean necesitan un compañero, no un líder autoritario. Sé empático.

Palabra del día: Paciencia.

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

La comunicación está a tu favor. Aprovecha para compartir tus ideas y mostrar tus capacidades. Deja los miedos a un lado.

Palabra del día: Frenar.

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Tu esfuerzo comienza a dar frutos. La autonomía que has cultivado brilla por sí sola y será valorada. Sigue así, ni un paso atrás.

Palabra del día: Creer.

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Reflexiona sobre tu relación: ¿Es lo que esperabas? No sigas en piloto automático si no te hace bien. Toma decisiones.

Palabra del día: Analiza.

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

El cansancio laboral está afectando tus vínculos personales. Aprende a separar responsabilidades y emociones. Ten prioridades.

Palabra del día: Enfrentar.

