Horóscopo para hoy 1 de noviembre del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Aries (21 de marzo a 20 de abril )

Te sentirás en calma, con buena vibra y optimismo renovado. Superaste etapas difíciles y ahora tu energía está en equilibrio.

Ángel del día: Gabriel

Tauro (21 de abril a 21 de mayo)

Tiendes a exigir demasiado en tus vínculos y luego te molesta que hagan lo mismo contigo. Busca equilibrio y deja que la justicia emocional marque tu camino.

Ángel del día: Rafael

Géminis (22 de mayo a 21 de junio)

Las tensiones económicas y emocionales te nublan la mente. Sé auténtico y responsable con tus decisiones, evita aparentar lo que no es.

Ángel del día: Uriel

Cáncer (21 de junio a 23 de Julio)

Buenas noticias pueden llegar, especialmente en el ámbito laboral. Ten fe, un cambio positivo podría ayudarte a salir de la monotonía.

Ángel del día: Jofiel

Leo (24 de julio a 23 de agosto)

Tu estabilidad emocional te permitirá conectar mejor con los demás. Deja atrás el pasado y atrae nuevas experiencias llenas de aprendizaje.

Ángel del día: Adzaquiel

Virgo (24 de agosto a 23 de septiembre)

Habla con sinceridad; el silencio puede romper lo construido. Es momento de aclarar lo que sientes.

Ángel del día: Gabriel

Libra (24 de septiembre a 23 de octubre)

Atrévete a expresar tus necesidades laborales sin miedo. Pedir mejoras no es abusar; las oportunidades llegan a quien se atreve a buscarlas. Ángel del día: Uriel

Escorpión (24 de octubre a 22 de noviembre)

Evita caer en resentimientos o pensamientos negativos por culpa de otros. Mantente centrado en tu paz interior y deja que el resto siga su camino.

Ángel del día: Rafael

Sagitario (23 de noviembre a 21 de diciembre)

Las tensiones amorosas solo se resolverán con diálogo y sinceridad. Practica la paciencia y evita reaccionar impulsivamente.

Ángel del día: Gabriel

Capricornio (22 de diciembre a 20 de enero)

Tu constancia siempre te saca adelante. No pierdas el enfoque por querer provocar a otros; madura tus acciones y mantén el ritmo.

Ángel del día: Uriel

Acuario (21 de enero a 19 de febrero )

Tu mente estará activa y curiosa. Se aproximan decisiones importantes; analiza bien antes de actuar para elegir el mejor rumbo.

Ángel del día: Jofiel

Piscis (21 de febrero a 20 de marzo)

Tu sensibilidad está al límite y eso genera malentendidos. No disimules tus emociones, pero busca expresarlas sin exagerar.

Ángel del día: Gabriel