Horóscopo para hoy 10 de febrero del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Acuario (21 enero - 19 febrero)

La soledad no siempre es fortaleza. Busca a tu tribu, escucha las voces que conocen tu esencia y despierta del letargo.

Color del día: Rojo

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

No te pierdas en aguas donde solo habita el dolor. Tu sensibilidad es un don: úsala para crear, elegir y honrar tu destino.

Color del día: Rosado

Aries (21 marzo - 20 abril)

El fuego que habita en ti debe aprender a observar en silencio. No toda batalla merece tu voz. Guarda tu energía y el entorno se ordenará solo.

Color del día: Verde

Tauro (21 abril - 21 mayo)

La niebla se ha posado sobre tu corazón y te impide ver con claridad. Fingir calma no sanará lo que pide cierre. Libérate del ciclo que ya cumplió su propósito.

Color del día: Azul

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Las sombras internas hablan más fuerte de lo habitual. Si sigues el mismo sendero, el destino no cambiará su forma. Atrévete a elegir nuevos vientos.

Color del día: Blanco

Cáncer (21 junio - 23 julio)

El pasado intenta llamar a tu puerta, pero hoy el alma pide presencia. Escucha lo que es ahora: tu luz sigue siendo refugio para alguien más.

Color del día: Café

Leo (24 julio - 23 agosto)

El sol vuelve a reclamar su trono. Todo lo que guardaste para este momento debe salir a escena. Honra tu fuerza: nada de lo vivido fue en vano.

Color del día: Amarillo

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Algunos lazos se han vuelto cadenas. El alma sabe cuándo es tiempo de soltar para recuperar el equilibrio perdido.

Color del día: Negro

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Rompe el ritual de lo predecible. Cuando sueltas el control, el misterio se acomoda a tu favor y la energía comienza a fluir distinto.

Color del día: Fucsia

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

El espíritu te pide distancia de lo que apaga tu fuego. Continúa avanzando con fe: no es momento de retroceder.

Color del día: Gris

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

El cuerpo y el alma piden reposo. Detente, respira y recuerda que también mereces descanso. Hoy el tiempo es solo para ti.

Color del día: Aguamarina