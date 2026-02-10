Horóscopo para hoy 10 de febrero del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Escucha este artículo
Acuario (21 enero - 19 febrero)
La soledad no siempre es fortaleza. Busca a tu tribu, escucha las voces que conocen tu esencia y despierta del letargo.
Color del día: Rojo
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
No te pierdas en aguas donde solo habita el dolor. Tu sensibilidad es un don: úsala para crear, elegir y honrar tu destino.
Color del día: Rosado
Aries (21 marzo - 20 abril)
El fuego que habita en ti debe aprender a observar en silencio. No toda batalla merece tu voz. Guarda tu energía y el entorno se ordenará solo.
Color del día: Verde
Tauro (21 abril - 21 mayo)
La niebla se ha posado sobre tu corazón y te impide ver con claridad. Fingir calma no sanará lo que pide cierre. Libérate del ciclo que ya cumplió su propósito.
Color del día: Azul
Géminis (22 mayo - 21 junio)
Las sombras internas hablan más fuerte de lo habitual. Si sigues el mismo sendero, el destino no cambiará su forma. Atrévete a elegir nuevos vientos.
Color del día: Blanco
Cáncer (21 junio - 23 julio)
El pasado intenta llamar a tu puerta, pero hoy el alma pide presencia. Escucha lo que es ahora: tu luz sigue siendo refugio para alguien más.
Color del día: Café
Leo (24 julio - 23 agosto)
El sol vuelve a reclamar su trono. Todo lo que guardaste para este momento debe salir a escena. Honra tu fuerza: nada de lo vivido fue en vano.
Color del día: Amarillo
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Algunos lazos se han vuelto cadenas. El alma sabe cuándo es tiempo de soltar para recuperar el equilibrio perdido.
Color del día: Negro
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Rompe el ritual de lo predecible. Cuando sueltas el control, el misterio se acomoda a tu favor y la energía comienza a fluir distinto.
Color del día: Fucsia
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
El espíritu te pide distancia de lo que apaga tu fuego. Continúa avanzando con fe: no es momento de retroceder.
Color del día: Gris
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
El cuerpo y el alma piden reposo. Detente, respira y recuerda que también mereces descanso. Hoy el tiempo es solo para ti.
Color del día: Aguamarina