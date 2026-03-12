Horóscopo para hoy 12 de marzo del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Respira, hoy no es un día para estar con el acelerador a fondo. Es bueno hablar con alguien que le tengas mucha confianza para solucionar tus “lagunas” emocionales.

Animal del día: Sapo

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

¿Cuáles son tus sueños, te acuerdas? Trata de recordar lo que te hacía feliz porque estás al borde de un aburrimiento del que no saldrás fácilmente.

Animal del día: Elefante

Aries (21 marzo - 20 abril)

Tienes que aprender a protegerte de los comentarios malintencionados de quienes dicen ser tus “amigos”. La prudencia y la observación serán tus cartas ganadoras.

Animal del día: Foca

Tauro (21 abril - 21 mayo)

No está bien que vayas por ahí como si no te afectara nada. Es bueno que entiendas que tus emociones son importantes para trabajar en lo que te afecta.

Animal del día: Búho

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Eres un buen amigo, así que, si debes decir la verdad para que otras personas entiendan sus errores, no dudes en hacerlo. No caigas en comportamientos groseros.

Animal del día: Caballo

Cáncer (21 junio - 23 julio)

A veces hay personas que pasan por la vida y dejan una huella de amor difícil de borrar. Sin embargo, este no es un buen momento para mirar hacia atrás.

Animal del día: Perro

Leo (24 julio - 23 agosto)

Ya diste un paso en falso y eso tiene tu relación de pareja en jaque. La tentación te ganó y esta vez debes demostrarlo.

Animal del día: Culebra

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Te vas a cansar de ir detrás de algo que no existe. La calma llega cuando eres capaz de asumir tus errores y no proyectarlos hacia el futuro. Pero eso no es un acto mágico.

Animal del día: Gato

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

No entiendes por qué algunas cosas son tan efímeras. Las respuestas te las da el mismo universo, no sabes valorar.

Animal del día: Tigre

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

O quieres en serio o no quieres, pero esas jugadas emocionales solo confunden a quienes están interesados en ti. Si no quieres nada de compromiso, habla.

Animal del día: Águila

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

No hay que buscar nada más. Tienes que bajarle al afán de descubrir mentiras en donde no las hay, parece que tu cabeza tiene muchos enredos.

Animal del día: León

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Estás siendo muy aguafiestas, el hecho de que nada te salga como quieres no tiene nada que ver con quienes te rodean. Recuerda que el karma existe y que se manifiesta de todas las formas posibles.

Animal del día: Búho

