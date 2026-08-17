Horóscopo para hoy 14 de agosto del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

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Acuario (21 enero - 19 febrero)
Es un buen momento para pensar en perdonar, puede que eso sea lo que haga falta para sentirte bien en pareja.
Arcano del día: La muerte
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Las cosas pasan porque traen enseñanzas, es verdad, han pasado años y ya deberías saldar esa deuda, lo que pasa es que no aprendes.
Arcano del día: La luna
Aries (21 marzo - 20 abril)
Si no hay equilibrio con lo que quieres y lo que sientes, es muy probable que tu nueva dinámica no funcione.
Arcano del día: La muerte
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Hay que hacerse la vida más ligera. Deja de encontrarle dramatismo a todo lo que te pasa en el día.
Arcano del día: El colgado
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Géminis (22 mayo - 21 junio)
Volvemos a lo mismo de siempre, no le des oportunidades a esa persona que nunca ha sido capaz de elegirte.
Arcano del día: El sol
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Se aproximan vientos más armoniosos para ti y tu familia. No los desperdicies.
Arcano del día: La luna
Leo (24 julio - 23 agosto)
Debes trabajar más que nunca en la forma como quieres que te vean. Jugar a ser un actor diferente en varios escenarios no es conveniente.
Arcano del día: El diablo
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
No adquieras compromisos si no estás convencido, a veces por darles gusto a los demás olvidas tus límites.
Arcano del día: La torre
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Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Sin duda alguna el trabajo que tienes ahora te trajo mucha paz. Ahora hay que empezar a soltar angustias del pasado.
Arcano del día: La estrella
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Si vuelve alguien del pasado, no te asustes, más bien fíjate en el favor que te hizo el universo para no sufrir.
Arcano del día: La ruleta rusa
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Hay que empezar a descifrar la conexión que quieres tener en pareja, no es fácil, pero tampoco imposible.
Arcano del día: El sumo sacerdote
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Estos días te está ganando la impaciencia. Estás más testarudo que nunca, deja ese mal carácter en el cajón.
Arcano del día: La templanza
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