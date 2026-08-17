Horóscopo para hoy 14 de agosto del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

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Acuario (21 enero - 19 febrero)

Es un buen momento para pensar en perdonar, puede que eso sea lo que haga falta para sentirte bien en pareja.

Arcano del día: La muerte

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Las cosas pasan porque traen enseñanzas, es verdad, han pasado años y ya deberías saldar esa deuda, lo que pasa es que no aprendes.

Arcano del día: La luna

Aries (21 marzo - 20 abril)

Si no hay equilibrio con lo que quieres y lo que sientes, es muy probable que tu nueva dinámica no funcione.

Arcano del día: La muerte

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Hay que hacerse la vida más ligera. Deja de encontrarle dramatismo a todo lo que te pasa en el día.

Arcano del día: El colgado

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Géminis (22 mayo - 21 junio)

Volvemos a lo mismo de siempre, no le des oportunidades a esa persona que nunca ha sido capaz de elegirte.

Arcano del día: El sol

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Se aproximan vientos más armoniosos para ti y tu familia. No los desperdicies.

Arcano del día: La luna

Leo (24 julio - 23 agosto)

Debes trabajar más que nunca en la forma como quieres que te vean. Jugar a ser un actor diferente en varios escenarios no es conveniente.

Arcano del día: El diablo

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

No adquieras compromisos si no estás convencido, a veces por darles gusto a los demás olvidas tus límites.

Arcano del día: La torre

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Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Sin duda alguna el trabajo que tienes ahora te trajo mucha paz. Ahora hay que empezar a soltar angustias del pasado.

Arcano del día: La estrella

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Si vuelve alguien del pasado, no te asustes, más bien fíjate en el favor que te hizo el universo para no sufrir.

Arcano del día: La ruleta rusa

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Hay que empezar a descifrar la conexión que quieres tener en pareja, no es fácil, pero tampoco imposible.

Arcano del día: El sumo sacerdote

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Estos días te está ganando la impaciencia. Estás más testarudo que nunca, deja ese mal carácter en el cajón.

Arcano del día: La templanza

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