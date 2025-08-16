Horóscopo para hoy 16 de agosto del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Piensa bien antes de hablar; el silencio a veces evita conflictos. No escuches a tu impulsividad.

Ángel del día: Jofiel

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Tu empatía genera cambios positivos. Es hora de avanzar y hablar de eso que te molesta.

Ángel del día: Gabriel

Aries (21 marzo - 20 abril)

Valora tu presente y no caigas en tentaciones amorosas.

Ángel del día: Gabriel

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Aléjate de quienes drenan tu energía y sabotean tus sueños.

Ángel del día: Rafael

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Reflexiona si estás entregando demasiado y olvidándote de ti.

Ángel del día: Uriel

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Suelta los prejuicios. Ya aprendiste de tus errores, no te castigues más.

Ángel del día: Jofiel

Leo (24 julio - 23 agosto)

Aceptar los cambios te permitirá seguir inspirando a otros.

Ángel del día: Adzaquiel

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Recupera tu fuerza interna y vuelve a confiar en ti. Te estás perdiendo en el camino.

Ángel del día: Gabriel

Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Decídete, es el momento ideal para actuar. Las oportunidades están en camino.

Ángel del día: Uriel

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Tu esfuerzo valdrá la pena. No dejes que el miedo te agobie sin sentido. Eres brillante.

Ángel del día: Rafael

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Sal del estancamiento mental que otros te generan. Mira el problema desde otra perspectiva.

Ángel del día: Gabriel

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Enfrenta tus conflictos internos. Evita lo que te desequilibra, deja de buscar lo que no debes.

Ángel del día: Uriel

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.