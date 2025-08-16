Horóscopo para hoy 16 de agosto del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Escucha este artículo
Acuario (21 enero - 19 febrero)
Piensa bien antes de hablar; el silencio a veces evita conflictos. No escuches a tu impulsividad.
Ángel del día: Jofiel
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Tu empatía genera cambios positivos. Es hora de avanzar y hablar de eso que te molesta.
Ángel del día: Gabriel
Aries (21 marzo - 20 abril)
Valora tu presente y no caigas en tentaciones amorosas.
Ángel del día: Gabriel
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Aléjate de quienes drenan tu energía y sabotean tus sueños.
Ángel del día: Rafael
Géminis (22 mayo - 21 junio)
Reflexiona si estás entregando demasiado y olvidándote de ti.
Ángel del día: Uriel
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Suelta los prejuicios. Ya aprendiste de tus errores, no te castigues más.
Ángel del día: Jofiel
Leo (24 julio - 23 agosto)
Aceptar los cambios te permitirá seguir inspirando a otros.
Ángel del día: Adzaquiel
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Recupera tu fuerza interna y vuelve a confiar en ti. Te estás perdiendo en el camino.
Ángel del día: Gabriel
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Decídete, es el momento ideal para actuar. Las oportunidades están en camino.
Ángel del día: Uriel
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Tu esfuerzo valdrá la pena. No dejes que el miedo te agobie sin sentido. Eres brillante.
Ángel del día: Rafael
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Sal del estancamiento mental que otros te generan. Mira el problema desde otra perspectiva.
Ángel del día: Gabriel
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Enfrenta tus conflictos internos. Evita lo que te desequilibra, deja de buscar lo que no debes.
Ángel del día: Uriel
