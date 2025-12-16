Horóscopo para hoy 16 de diciembre del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

El pacto es contigo mismo, no con nadie más. Valora a quienes te rodean y no cambies tu forma de ser por nadie, no vale la pena.

Color del día: Rojo

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

No te engañes más, ya es el momento de cerrar tu ciclo emocional. No es de oportunidad, es de actuar.

Color del día: Fucsia

Aries (21 marzo - 20 abril)

No es necesario estar buscándole la caída a la gente porque no te funcionan tus planes emocionales. Un poco de coherencia estaría bien.

Color del día: Morado

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Cuando la marea empiece a bajar te darás cuenta de que no era necesario tanto drama para avanzar.

Color del día: Verde

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Piensas en exceso las cosas, y al final terminas cayendo en juegos mentales que solo te producen tristeza. La clave está en soltar.

Color del día: Azul

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Siguen pasando los días y la soledad te sigue abrazando. Ya es hora de abrir tu corazón y de dejar de restarle importancia a tus sentimientos.

Color del día: Amarillo

Leo (24 julio - 23 agosto)

La vida está para disfrutarla intensamente, sin embargo, los límites deben existir y si no los pones., será difícil encontrar una luz.

Color del día: Naranja

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Ni eres de aquí ni tampoco de allá. Estás yendo por la vida sin un rumbo fijo y la falta de decisión te va a cobrar factura.

Color del día: Gris

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Está todo dispuesto para que tus caminos laborales se abran. Este es el momento de tomar decisiones y no bajar la guardia por tus sueños.

Color del día: Rosado

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

No te dejes contaminar con tantos comentarios. Si tienes dudas, acude a la persona que afecta tu entorno.

Color del día: Negro

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Hoy es un día nostálgico y no debes ignorarlo. Es una buena oportunidad para pedir perdón y soltar resentimientos.

Color del día: blanco

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

La escucha es algo que debes practicar más. A veces caminas la vida sin detenerte y solo juzgas sin analizar qué pasa.

Color del día: Café

