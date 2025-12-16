Horóscopo para hoy 16 de diciembre del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Acuario (21 enero - 19 febrero)
El pacto es contigo mismo, no con nadie más. Valora a quienes te rodean y no cambies tu forma de ser por nadie, no vale la pena.
Color del día: Rojo
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
No te engañes más, ya es el momento de cerrar tu ciclo emocional. No es de oportunidad, es de actuar.
Color del día: Fucsia
Aries (21 marzo - 20 abril)
No es necesario estar buscándole la caída a la gente porque no te funcionan tus planes emocionales. Un poco de coherencia estaría bien.
Color del día: Morado
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Cuando la marea empiece a bajar te darás cuenta de que no era necesario tanto drama para avanzar.
Color del día: Verde
Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/
Géminis (22 mayo - 21 junio)
Piensas en exceso las cosas, y al final terminas cayendo en juegos mentales que solo te producen tristeza. La clave está en soltar.
Color del día: Azul
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Siguen pasando los días y la soledad te sigue abrazando. Ya es hora de abrir tu corazón y de dejar de restarle importancia a tus sentimientos.
Color del día: Amarillo
Leo (24 julio - 23 agosto)
La vida está para disfrutarla intensamente, sin embargo, los límites deben existir y si no los pones., será difícil encontrar una luz.
Color del día: Naranja
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Ni eres de aquí ni tampoco de allá. Estás yendo por la vida sin un rumbo fijo y la falta de decisión te va a cobrar factura.
Color del día: Gris
Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Está todo dispuesto para que tus caminos laborales se abran. Este es el momento de tomar decisiones y no bajar la guardia por tus sueños.
Color del día: Rosado
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
No te dejes contaminar con tantos comentarios. Si tienes dudas, acude a la persona que afecta tu entorno.
Color del día: Negro
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Hoy es un día nostálgico y no debes ignorarlo. Es una buena oportunidad para pedir perdón y soltar resentimientos.
Color del día: blanco
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
La escucha es algo que debes practicar más. A veces caminas la vida sin detenerte y solo juzgas sin analizar qué pasa.
Color del día: Café
En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.