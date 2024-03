Horóscopo para hoy 16 de marzo del 2024: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Aries

21 de marzo a 20 de abril

Ya no insistas más es hora de valorarte. Si las personas no van en tu misma sintonía, rompe vínculos y trabaja en cosas importantes como el amor por tu familia, ese que está bien desgastado. Ángel del día: Gabriel

Tauro

21 de abril a 21 de mayo

La ansiedad que te está generando el comportamiento de los demás contigo no es normal. No tienes que encajar en todo lado, a veces es mejor esperar para sentirte bien en algún grupo social. Ángel del día: Rafael

Géminis

22 de mayo a 21 de junio

No aceptes críticas de quienes no saben nada de ti. Solo tú sabes cuáles son las luchas y dolores que en los últimos meses has tenido que soportar. Ángel del día: Uriel

Cáncer

21 de junio a 23 de Julio

Pídele al universo que te cruce con personas honestas, transparentes y de buen corazón. Ya entendiste el mensaje, aprendiste, y botaste muchas lágrimas para sanar tus emociones.

Ángel del día: Jofiel

Leo

24 de julio a 23 de agosto

Volver a ver a alguien que te lastimó sin rencor es la evidencia de tu madurez y crecimiento interior. Siempre agradece esas experiencias, ahora eres más consciente y cuidadoso con tus sentimientos. Ángel del día: Adzaquiel

Virgo

24 de agosto a 23 de septiembre

Desaparecer en este momento no es el mejor camino. Crees que con eso vas a lograr algo importante y es todo lo contrario. Es que de nuevo, insistir no es la fórmula para obtener resultados emocionales positivos.

. Ángel del día: Gabriel

Libra

24 de septiembre a 23 de octubre

Ninguna tormenta es para siempre. La calma y la paz mental hacen parte de este nuevo proceso que vivirás. Evoluciona, no mires atrás y proyecta solo cosas que te hagan bien a ti, no a los demás. Ángel del día: Uriel

Escorpión

24 de octubre a 22 de noviembre

Nadie te va a salvar de la rutina si tú mismo no te levantas. Es bueno que analices hacia dónde vas y por qué elegiste ese camino. Cuando lo tengas más claro la intranquilidad no va a gobernar tus días. Ángel del día: Rafael

Sagitario

23 de noviembre a 21 de diciembre

Si maduraste como dices debes tener la capacidad de aprender a expresar cómo te sientes. No pretendas que los demás sean adivinos y muestren interés en sentimientos tuyos que desconocen. Ángel del día: Gabriel

Capricornio

22 de diciembre a 20 de enero

“Donde hiciste las cosas bien, te van a extrañar”, esta frase, que seguro escuchaste varias veces es la boleta de libertad emocional que necesitas. Anula el pasado y vive el presente con felicidad. Ángel del día: Uriel

Acuario

21 de enero a 19 de febrero

Deja de creer en cuentos emocionales. No pongas a tambalear tu relación de pareja por algo que a corto plazo solo te va a traer decepciones. Más bien trabaja en reavivar el amor.

Ángel del día: Jofiel

Piscis

21 de febrero a 20 de marzo

Cuando no te sientas importante en algún espacio aléjate. No tienes por qué estar peleando un lugar que no necesitas. Eres libre, así que proyecta tus emociones y aleja la mala energía de los demás. Ángel del día: Gabriel

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.