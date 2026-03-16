Publicidad

Home

Entretenimiento
Horóscopo

Horóscopo para hoy 16 de marzo del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo del día. Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud en el horóscopo para hoy 16 de marzo del 2026.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Artemisa
16 de marzo de 2026 - 11:30 a. m.
Foto: Pixabay

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Emociónate sin miedo. El amor es para disfrutarlo no para ponerlo en la cuerda floja a diario. Estás matando las ilusiones antes de tenerlas.

Número del día: 2

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Si sientes que el tiempo está pasando muy rápido, entonces, aprovéchalo y deja de quejarte porque va volando. Disfruta sin tantas presiones.

Número del día: 14

Aries (21 marzo - 20 abril)

Deja de pensar que si pierdes una relación te quedas sin nada. Esta experiencia tiene que fortalecer tu esencia no disminuirla.

Número del día: 0

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Ya están pasando los días, calma que pronto te reencontrarás con esa persona con la que todavía quedan asuntos por solucionar.

Número del día: 8

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Está saliendo de nuevo el sol, así que aprovecha para cerrar ese capítulo amoroso que solo te produce miedos e insatisfacciones.

Número del día: 19

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Nadie puede descubrir lo que verdaderamente sientes. No le dejes responsabilidades afectivas a la gente que no le corresponden.

Número del día: 5

Leo (24 julio - 23 agosto)

Si dejas que alguien vuelva, asume lo que puede pasar. El momento que viene no será agradable, va a ser muy doloroso para ti.

Número del día: 3

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

¿Volver es necesario? A veces recoges dramas innecesarios que ni suman ni quitan, solo te envuelven en una ansiedad innecesaria.

Número del día: 15

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

El universo no toma decisiones por ti, solo te da señales, así que acéptalas. Estás empezando a perder tiempo. Número del día: 7

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Los dolores emocionales a veces se proyectan en los físicos, ten cuidado con eso. Suelta y perdona, llenarte de rencor ahora no es la mejor opción.

Número del día: 7

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Te quieres volver a enamorar, pero te comportas como si no te interesara crear algún vínculo importante. Basta de juegos.

Número del día: 8

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Toda la vida no puedes quedarte esperando a que la gente cambie. Oportunidades diste muchas, ahora es tiempo de dar lecciones.

Número del día: 10

Por Artemisa

Temas recomendados:

Horóscopo

Horóscopo hoy

Horóscopo diario

Astrología

Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpio

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.