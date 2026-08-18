Horóscopo para hoy 18 de agosto del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

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Acuario (21 enero - 19 febrero)
Siempre soñaste en grande, no tienes por qué dejar de hacerlo si otro no está convencido de tus capacidades.
Color del día: Rojo
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Es probable que la frustración tenga nublados tus pensamientos. No tomes decisiones en caliente.
Color del día: Fucsia
Aries (21 marzo - 20 abril)
Ya no es tiempo de posponer nada, esa época ya pasó, ahora es tiempo de trabajar con energía positiva.
Color del día: Morado
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Siempre van a pesar cosas familiares, pero está en ti dejarlas a un lado para soltar cadenas.
Color del día: Verde
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Géminis (22 mayo - 21 junio)
Ya todos se dieron cuenta de que estás cansado y agobiado, es tiempo de abrir las alas laboralmente hablando.
Color del día: Azul
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Tu corazón está pidiendo calma, está lastimado y debes dejar de sentir culpa por haberlo hecho sentir demasiado.
Color del día: Amarillo
Leo (24 julio - 23 agosto)
No te excedas, eres bueno, lo sabes, pero a veces haces más de la cuenta solo por obtener reconocimiento.
Color del día: Naranja
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
¿De verdad vas a dejar que pasen por encima tuyo por culpa de los chismes? Quítate ese peso de encima.
Color del día: Gris
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Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Déjate querer, ya llevas mucho tiempo cohibiéndote, ¿Qué más pruebas necesitas para saber que te aman de verdad?
Color del día: Rosado
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Tu instinto no falla, vas por buen camino. El momento es ahora, y esa es la luz que necesitas para transitar a otro éxito.
Color del día: Negro
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Si quieres aventura, entonces arriésgate. Nunca es tarde para volver a vivir y mucho menos para empezar de nuevo.
Color del día: blanco
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
¿Piensa qué estás haciendo para que otros ya no quieran contarte lo que pasa? Ser “tirano” nunca será de ayuda.
Color del día: Café
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