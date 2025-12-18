Horóscopo para hoy 18 de diciembre del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Si canalizas bien la energía del día, te sentirás más equilibrado emocionalmente. Deja la pelea de lado, no beneficia a nadie.

Animal del día: Conejo.

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Será un día complicado en lo emocional y familiar. Tendrás que resolver un malentendido provocado por rumores que has evitado enfrentar.

Animal del día: Elefante.

Aries (21 marzo - 20 abril)

Hoy es un día perfecto para cerrar capítulos emocionales. Estás listo, así que da el primer paso sin miedo. La felicidad verdadera empieza ahora.

Animal del día: Perro.

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Necesitas trabajar en tu autoestima. Recuerda que primero debes valorarte y aceptarte para que los demás te quieran.

Animal del día: Gato.

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Tus emociones podrían sentirse bloqueadas y podrías experimentar celos, resentimientos o impulsos difíciles de controlar.

Animal del día: Tigre.

Cáncer (21 junio - 23 julio)

No huyas de tus responsabilidades. Afronta lo que te toca con honestidad; las mentiras solo te traerán problemas.

Animal del día: Zorro.

Leo (24 julio - 23 agosto)

Lo que llegue hoy tendrá carga emocional. Aprovecha para reflexionar en soledad y tomar decisiones con calma y claridad.

Animal del día: Delfín.

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Mezclar emociones con juicios y actuar a la defensiva no ayuda. Deja de esperar que otros hagan lo que tú sabes que no sucederá.

Animal del día: Jirafa.

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Evita imponer tus ideas, sobre todo en el trabajo. Un poco de empatía hará que los días confusos se lleven mejor. Escucha y analiza más.

Animal del día: Culebra.

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

No discutas hoy. Los tránsitos planetarios pueden alterar tu temperamento, así que piensa antes de hablar y todo fluirá en calma.

Animal del día: León

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Tu reto será la intolerancia. Respira, aléjate si hace falta y flexibiliza tu postura. Así evitarás conflictos innecesarios.

Animal del día: Pantera.

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Tiendes a imponer tu punto de vista. Aprende a escuchar y evita mostrarte arrogante o egocéntrico ante los demás. Sé empático.

Animal del día: Búho.

