Horóscopo para hoy 18 de febrero del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Demasiados cambios pueden alterarte. No decidas desde el miedo. Sé honesto contigo. Afronta cualquier cincurstancia.

Palabra del día: Separar

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Te estás conteniendo demasiado. Reconoce lo que te incomoda y no acumules rencor. Libera tu mente y alma.

Palabra del día: Control

Aries (21 marzo - 20 abril)

Enfócate en lo que quieres y marca límites. Deja de buscar afuera lo que debes trabajar en ti. Hazte cargo de tus responsabilidades.

Palabra del día: Dirección

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Tu crisis interna está afectando tus relaciones. El miedo se disfraza de inseguridad. Habla con honestidad.

Palabra del día: Prudencia

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Solo tú decides si hay segunda oportunidad. Esta experiencia es para crecer, no para repetir errores. No te lleves una decepción.

Palabra del día: Paciencia

Cáncer (21 junio - 23 julio)

No puedes hacerlo todo en un día. Suelta la culpa y deja descansar tu mente. Relájate y encuentra tu paz interior

Palabra del día: Orden

Leo (24 julio - 23 agosto)

No necesitas que todos piensen como tú. Deja la impaciencia y la búsqueda de aprobación. Suelta para ser libre.

Palabra del día: Confianza

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Pedir perdón puede aliviar tensiones familiares. El estrés ha causado muchos roces. Baja el ritmo. Da el primer paso.

Palabra del día: Conexión

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Habrá críticas. Escucha con empatía y no caigas en provocaciones. Recuerda que la ignorancia habla y la inteligencia calla.

Palabra del día: Aprender

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Date un respiro. Viene una etapa de mayor seguridad en tus decisiones. Confía en tus capacidades. Puedes logarlo.

Palabra del día: Practicidad

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Recuperaste tu amor propio tras un drama sin bases. Deja de ponerte a prueba. Actúa por convicción y asume tus resposabilidades.

Palabra del día: Autonomía

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Revisa quién merece tu energía. No te enfoques en quienes solo generan tristeza. Rodéate de buena vibra.

Palabra del día: Afianzar

