Horóscopo para hoy 18 de febrero del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Acuario (21 enero - 19 febrero)
Demasiados cambios pueden alterarte. No decidas desde el miedo. Sé honesto contigo. Afronta cualquier cincurstancia.
Palabra del día: Separar
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Te estás conteniendo demasiado. Reconoce lo que te incomoda y no acumules rencor. Libera tu mente y alma.
Palabra del día: Control
Aries (21 marzo - 20 abril)
Enfócate en lo que quieres y marca límites. Deja de buscar afuera lo que debes trabajar en ti. Hazte cargo de tus responsabilidades.
Palabra del día: Dirección
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Tu crisis interna está afectando tus relaciones. El miedo se disfraza de inseguridad. Habla con honestidad.
Palabra del día: Prudencia
Géminis (22 mayo - 21 junio)
Solo tú decides si hay segunda oportunidad. Esta experiencia es para crecer, no para repetir errores. No te lleves una decepción.
Palabra del día: Paciencia
Cáncer (21 junio - 23 julio)
No puedes hacerlo todo en un día. Suelta la culpa y deja descansar tu mente. Relájate y encuentra tu paz interior
Palabra del día: Orden
Leo (24 julio - 23 agosto)
No necesitas que todos piensen como tú. Deja la impaciencia y la búsqueda de aprobación. Suelta para ser libre.
Palabra del día: Confianza
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Pedir perdón puede aliviar tensiones familiares. El estrés ha causado muchos roces. Baja el ritmo. Da el primer paso.
Palabra del día: Conexión
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Habrá críticas. Escucha con empatía y no caigas en provocaciones. Recuerda que la ignorancia habla y la inteligencia calla.
Palabra del día: Aprender
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Date un respiro. Viene una etapa de mayor seguridad en tus decisiones. Confía en tus capacidades. Puedes logarlo.
Palabra del día: Practicidad
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Recuperaste tu amor propio tras un drama sin bases. Deja de ponerte a prueba. Actúa por convicción y asume tus resposabilidades.
Palabra del día: Autonomía
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Revisa quién merece tu energía. No te enfoques en quienes solo generan tristeza. Rodéate de buena vibra.
Palabra del día: Afianzar
