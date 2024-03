Horóscopo para hoy 18 de marzo del 2024: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Acuario (21 Enero a 19 Febrero)

El enojo está bien a veces, porque al final siempre pasa, pero la decepción es algo de lo que no hay salida. Si estás experimentando esta última lo mejor es alejarse, sin mucho ruido.

Número del día: 8

Piscis (21 Febrero a 20 Marzo)

Deja ir, de verdad que cuando eso pasa suceden mejores cosas. El éxito en la vida depende de cómo le des trámite a tus emociones.

Número del día: 3

Aries (21 Marzo a 20 Abril)

Si no quieres alimentar tu ansiedad, entonces es mejor que no sepas nada. Deja de preguntar. Opta por tu paz mental y no atraigas crisis innecesarias a tus días.

Número del día: 4

Tauro (21 Abril a 21 Mayo)

Fue muy valiente de tu parte elegir tu paz y dejar de lado el capricho de algo que solo iba a traer tristeza en tu vida. Duele, claro, pero el universo tiene cosas mejor planeadas para ti.

Número del día: 10

Géminis (22 Mayo a 21 Junio)

A veces alejan más las actitudes, que la distancia. Así que con esto sobre la mesa ya tienes más clara la decisión que vienes pensando hace varios meses.

Número del día: 13

Cáncer (21 Junio a 23 Julio)

Tienes el corazón apagado y eso no es nada bueno. O sales de ese estado o te subes al trampolín del entendimiento. Deja de evitar estar a solas para no pensar, tienes que superar esta pérdida y avanzar.

Número del día: 8

Leo (24 Julio a 23 Agosto)

El tiempo será el encargado de demostrarte quién perdió. No te apagues, por el contrario, brilla lo más fuerte que puedas para recordar lo fuerte que eres.

Número del día: 5

Virgo (24 Agosto a 23 Septiembre)

Conviértete en aquello que siempre has admirado de las personas. Si sigues repitiendo patrones familiares negativos, es posible que no puedas lograr lo que tienes en la mente y el corazón.

Número del día: 0

Libra (24 Septiembre a 23 Octubre)

Está bien tomarse una pausa, descansar, llorar, terminar relaciones, no te sientas culpable por eso. Ya va siendo hora de que pienses en ti.

Número del día: 3

Escorpión (24 Octubre a 22 Noviembre)

Aprendiste que es mejor no preocuparse demasiado. Eso está aligerando tu tránsito por este plano. La calma está invadiendo tus días y hay que disfrutarla al máximo.

Número del día: 1

Sagitario (23 Noviembre a 21 Diciembre)

Dejar de querer a alguien no es fácil, pero no lo hagas más difícil obligando a la otra persona a que te quiera a la “brava”. Si no es para ti, ni hay conexión, lo mejor es decir “adiós”.

Número del día: 10

Capricornio (22 Diciembre a 20 Enero)

Tienes que aprender a cuidar a la gente que te hace bien, al resto tienes que dejarlos pasar. Eres muy terco emocionalmente, así que debes aprender a filtrar mejor tus relaciones.

Número del día: 6

