Horóscopo para hoy 18 de marzo del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

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Acuario (21 enero - 19 febrero)

Exigirse está bien, pero llevar el perfeccionismo al límite te puede traer serias consecuencias, especialmente con tu pareja. ¡Se está aburriendo, cuidado!

Palabra del día: Lánzate

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Estás empezando un nuevo ciclo. No empieces llorando, más bien sonríe por el pasado que te fortaleció fibra por fibra. Ahora eres más con consciente de lo que creías.

Palabra del día: Calma

Aries (21 marzo - 20 abril)

Yo sé que quisieras estar el resto de la vida con esa persona especial, pero no puedes obligar a nadie a que te quiera.

Palabra del día: Aterriza

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Te alejas, vuelves, te alejas y vuelves, deja de estar jugando. Si este es el momento de cerrar un ciclo emocional no lo pienses más.

Palabra del día: Cree

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Géminis (22 mayo - 21 junio)

Llenarte de expectativas con la gente no es lo más recomendable. La última conversación que tuviste te aterrizó y te dolió, pero es mejor estar parado siempre en la verdad.

Palabra del día: Estabilidad

Cáncer (21 junio - 23 julio)

La estabilidad también es una cosa en la que debes trabajar. Las cosas no llegan por sí solas, y muchas decisiones son las que marcan el camino.

Palabra del día: Gozo

Leo (24 julio - 23 agosto)

Tienes mucho por agradecer y te la pasas quejándote por desear lo que tienen los demás. Esta semana no vendría mal un poco de coherencia con tus anhelos.

Palabra del día: Decisión

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

No juegues a ser la persona que no eres. Tanta seriedad y estar ensimismado solo te llevan a tomar el camino que menos te gusta, la soledad.

Palabra del día: Conéctate

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Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Si empiezas a determinar qué es lo que quieres hacer, seguro se abrirá una nueva oportunidad, pero si sigues haciendo las cosas porque sí el cambio no llegará a tu puerta.

Palabra del día: Sanar

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Atrae la calma, los buenos días y la energía positiva. Todo está alineado a tu favor, no permitas que las dificultades tomen las riendas del día.

Palabra del día: Atención

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Pareciera que solo quisieras hablar desde la tristeza, ya bájale al negativismo, tienes todo para tener una vida en armonía. Saca el drama de tu vida.

Palabra del día: Oportunidad

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Deja de autosabotearte por favor. Todo te está saliendo bien, no le des tanto poder al miedo al fracaso porque estás haciendo las cosas como corresponde.

Palabra del día: Perspectiva

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