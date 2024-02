Horóscopo para hoy, 2 de febrero del 2024: ¿qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Acuario (21 Enero a 19 Febrero)

Serás la persona que más se destaque hoy; tu sencillez y sinceridad harán que por fin se vea tu madures emocional. Este es el momento para buscar un ascenso.

Arcano del día: la muerte.

Piscis (21 Febrero a 20 Marzo)

Ten en cuenta que tú no puedes cargar con las responsabilidades que no te pertenecen. Tienes que dejar de controlar todo lo que te rodea, te vas a enfermar.

Arcano del día: la luna.

Aries (21 Marzo a 20 Abril)

Tus emociones se encontrarán en equilibrio, esto hará que tu relación con los demás, especialmente con tu pareja, sea muy buena y atraiga armonía.

Arcano del día: la muerte.

Tauro (21 Abril a 21 Mayo)

Te sientes colapsado, pero todo es porque tu vida personal también necesita que la atiendas. Los sentimientos y emociones te ayudarán, pero debes poner de tu pare.

Arcano del día: el colgado.

Géminis (22 Mayo a 21 Junio)

Hoy deberías escuchar a tu intuición, porque podría resultar de mucha ayuda. Es bueno que hables y no guardes en tu corazón sentimiento de rencor y venganza.

Arcano del día: el sol.

Cáncer (21 Junio a 23 Julio)

Tu comunicación con los demás será un poco tensa hoy, exprésate con claridad así evitarás malentendidos con tu familia.

Arcano del día: la luna.

Leo (24 Julio a 23 Agosto)

Hoy deberás evitar a las personas y situaciones que de algún modo resulten conflictivas, porque podrías encontrarte con problemas ajenos que te perjudicarán.

Arcano del día: el diablo.

Virgo (24 Agosto a 23 Septiembre)

A veces es mejor decir que no así sientas que se te viene el mundo encima. Es bueno que te reconozcas y entiendas que hay que cerrar ciclos para dejar de lamentarte.

Arcano del día: la torre.

Libra (24 Septiembre a 23 Octubre)

Hay que empezar de nuevo a equilibrar tu plano emocional. No pierdas de vista a aquella persona que amas, todo funciona como un árbol, hay que regarlo para que crezca.

Arcano del día: la estrella.

Escorpión (24 Octubre a 22 Noviembre)

Te encuentras dentro de una etapa decisiva, de lo que hagas ahora podrá depender parte de tu futuro, por eso tendrás que no darle tanto poder a tus emociones.

Arcano del día: la ruleta rusa.

Sagitario (23 Noviembre a 21 Diciembre)

No es justo contigo ni con tu pareja que los demás hablen de lo que no saben. Están en crisis, es una realidad, pero no es una ruptura inminente. Habla para solucionar.

Arcano del día: el sumo sacerdote.

Capricornio (22 Diciembre a 20 Enero)

Tienes que seguir esforzándote para alcanzar lo que tanto anhelas. Estás poniéndole demasiados plazos a tu vida y esto, con el tiempo, te pasará factura.

Arcano del día: la templanza.

