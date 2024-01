Horóscopo para hoy 20 de enero del 2024: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Acuario (21 Enero a 19 Febrero)

Acuario21 de enero a 19 de febreroAcuario. Será un día de oportunidades, solamente tendrás que estar alerta. Ahora, es importante que recibas desde la gratitud, no desde el egocentrismo que a veces te caracteriza.

Ángel del día: Jofiel

Piscis (21 Febrero a 20 Marzo)

El optimismo será tu mejor aliado, sentirás ilusión y confianza en ti. Deja el miedo, estás a un solo paso de mover toda tu energía laborar.

Ángel del día: Adzaquiel

Aries (21 Marzo a 20 Abril)

Algo está por finalizar para abrirse un nuevo ciclo; hoy será necesario reflexionar sobre lo que ya tienes que dejar atrás para no caer en los mismos errores.

Ángel del día: Uriel

Tauro (21 Abril a 21 Mayo)

Sigue a tu intuición, porque será una buena guía; te sentirás con paz interior y podrás ayudarle a un familiar cercano a superar un dura calamidad. Todo desde el respeto.

Ángel del día: Rafael

Géminis (22 Mayo a 21 Junio)

Podrá haber cierta tensión emocional hoy, quizá se trate de problemas familiares o de pareja. No insistas en lo mismo una y otra vez, tienes que elegir un bando.

Ángel del día: Gabriel

Cáncer (21 Junio a 23 Julio)

Te conviene ser flexible y optimista. No trates de forzar nada y actúa desde el corazón, no desde la conveniencia. Tienes que sanarte para avanzar, esa responsabilidad no se la puedes soltar a nadie más.

Ángel del día: Jofiel

Leo (24 Julio a 23 Agosto)

Tu mejor carta ahora será la disciplina, ya pasó el momento de vivir esperando que la vida te sorprenda. Empieza a sorprenderla con tus acciones, avanza.

Ángel del día: Uriel

Virgo (24 Agosto a 23 Septiembre)

Acepta las pruebas y los retos que hoy se presenten porque reaccionando con agresividad no vas a conseguir nada. La vida no siempre es un castillo de cristal.

Ángel del día: Adzaquiel

Libra (24 Septiembre a 23 Octubre)

Es hora de cambiar de trabajo, no le des más largas a ese asunto. Tu talento está siendo opacado y es mejor que vayas a un nuevo lugar. El universo te va a premiar.

Ángel del día: Gabriel

Escorpión (24 Octubre a 22 Noviembre)

Tendrás un día en el que te sentirás lleno de energía, pero no te apresures a tomar decisiones, recuerda que tener el dominio hace que tu sabiduría se active para ir por buen camino.

Ángel del día: Uriel

Sagitario (23 Noviembre a 21 Diciembre)

La vida te empezará a empujar para que equilibres tus días. Te estás haciendo el “loco” con tus emociones y si no prestas atención después no tendrás escapatoria.

Ángel del día: Rafael

Capricornio (22 Diciembre a 20 Enero)

Capricornio, es posible que todavía estés equilibrando tu energía para 2024. No te estreses, no hay necesidad de correr, al final lo importante es que estés bien y seguro de lo que vas a hacer.

Ángel del día: Gabriel

