Horóscopo para hoy 20 de enero del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Una vez más, el orgullo te desvía del camino correcto. Es momento de reflexionar, ya que el principal afectado por tus decisiones eres tú.

Color del día: Beige

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Te cierras a escuchar y solo defiendes tus propios intereses, criticando sin medida. Esto está alejando a los demás y aún no lo notas.

Color del día: Naranja

Aries (21 marzo - 20 abril)

Has alcanzado un equilibrio interior importante. Poco a poco, y de forma saludable, estás hallando la manera de cerrar ciclos y poner fin a vínculos que ya no te aportan.

Color del día: Morado

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Si deseas algo, debes esforzarte por conseguirlo. Muchas veces esperas que todo llegue por si solo, pero es momento de actuar para alcanzar tus metas.

Color del día: Negro

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Este día es ideal para expresar lo que llevas guardado. Esa idea que ronda tu mente necesita materializarse ahora; no la postergues más.

Color del día: Azul

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Aunque el ámbito laboral marcha bien, es importante que seas más cuidadoso. No todos merecen tu confianza; aprende a protegerte y a seleccionar mejor.

Color del día: Rojo

Leo (24 julio - 23 agosto)

La relación de pareja atraviesa un momento delicado. Es una buena oportunidad para replantearte la situación y considerar nuevas direcciones.

Color del día: Verde

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Estarás emocionalmente vulnerable, lo que te llevará a ceder demasiado ante tu pareja para agradarle. Este desequilibrio merece atención.

Color del día: Rosado

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

El trabajo será protagonista esta semana. Deberás tomar decisiones clave que beneficiarán tu porvenir y el de tu relación. Todo comienza a aclararse.

Color del día: Gris

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Te sientes conforme contigo, pero percibes un vacío. No se trata de emociones, sino de poner en movimiento esa energía que has mantenido contenida.

Color del día: Café

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Cuidado con las actitudes centradas solo en ti. Si luego recibes el mismo trato, no te sorprendas; todo vuelve.

Color del día: Blanco

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Tu mente está más activa y receptiva que nunca. Estás transformando tu manera de pensar, así que permite que nuevas ideas y objetivos entren en tu vida.

Color del día: Fucsia

