Horóscopo para hoy 20 de enero del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Acuario (21 enero - 19 febrero)
Una vez más, el orgullo te desvía del camino correcto. Es momento de reflexionar, ya que el principal afectado por tus decisiones eres tú.
Color del día: Beige
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Te cierras a escuchar y solo defiendes tus propios intereses, criticando sin medida. Esto está alejando a los demás y aún no lo notas.
Color del día: Naranja
Aries (21 marzo - 20 abril)
Has alcanzado un equilibrio interior importante. Poco a poco, y de forma saludable, estás hallando la manera de cerrar ciclos y poner fin a vínculos que ya no te aportan.
Color del día: Morado
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Si deseas algo, debes esforzarte por conseguirlo. Muchas veces esperas que todo llegue por si solo, pero es momento de actuar para alcanzar tus metas.
Color del día: Negro
Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/
Géminis (22 mayo - 21 junio)
Este día es ideal para expresar lo que llevas guardado. Esa idea que ronda tu mente necesita materializarse ahora; no la postergues más.
Color del día: Azul
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Aunque el ámbito laboral marcha bien, es importante que seas más cuidadoso. No todos merecen tu confianza; aprende a protegerte y a seleccionar mejor.
Color del día: Rojo
Leo (24 julio - 23 agosto)
La relación de pareja atraviesa un momento delicado. Es una buena oportunidad para replantearte la situación y considerar nuevas direcciones.
Color del día: Verde
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Estarás emocionalmente vulnerable, lo que te llevará a ceder demasiado ante tu pareja para agradarle. Este desequilibrio merece atención.
Color del día: Rosado
Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
El trabajo será protagonista esta semana. Deberás tomar decisiones clave que beneficiarán tu porvenir y el de tu relación. Todo comienza a aclararse.
Color del día: Gris
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Te sientes conforme contigo, pero percibes un vacío. No se trata de emociones, sino de poner en movimiento esa energía que has mantenido contenida.
Color del día: Café
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Cuidado con las actitudes centradas solo en ti. Si luego recibes el mismo trato, no te sorprendas; todo vuelve.
Color del día: Blanco
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Tu mente está más activa y receptiva que nunca. Estás transformando tu manera de pensar, así que permite que nuevas ideas y objetivos entren en tu vida.
Color del día: Fucsia
En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.