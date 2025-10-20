Logo El Espectador
Horóscopo para hoy 20 de octubre del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo del día. Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud en el horóscopo para hoy 20 de octubre del 2025.

Artemisa
20 de octubre de 2025 - 11:30 a. m.
Acuario (21 enero - 19 febrero)

Tus amistades son importantes, pero mantente alerta para evitar decepciones. ¿Por qué juegas con la mente de los demás?

Número del día: 3

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

No te enredes en pensamientos; aprovecha para enfocarte en la realidad y calmar tu mente. Tu salud está hablando.

Número del día: 0

Aries (21 marzo - 20 abril)

Hoy es importante que expreses tus emociones y compartas esos sentimientos que no te dejan tranquilo. Busca paz.

Número del día: 8

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Tu relación amorosa se fortalecerá y te dará la oportunidad de salir de la rutina. Aprovecha las oportunidades y sé feliz.

Número del día: 17

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Estás dudando en tomar decisiones que te traerán paz; es momento de actuar. Deja los miedos a un lado, sé feliz y disfruta el presente.

Número del día: 1

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Concéntrate en tus asuntos y evita generar conflictos solo por destacar. Trabaja fuerte para que el éxito hable por ti. Sé empático.

Número del día: 12

Leo (24 julio - 23 agosto)

Sé coherente con lo que pides y no exijas cosas que tú mismo no darías. Le estás fallando a alguien que te quiere. Analiza mejor tu actuar.

Número del día: 2

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Disfruta el tiempo con quien te apoya para construir una relación sólida, en vez de culparlo por todo lo que te pasa. Valora los momentos.

Número del día: 5

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Disfruta el tiempo con quien te apoya para construir una relación sólida, en vez de culparlo por todo lo que te pasa.

Número del día: 5

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Estás en un proceso de transformación; así que no dejes que nada te afecte. Rodéate de las personas correctas para avanzar.

Número del día: 7

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

La semana será intensa; avanza con cuidado y presta atención a lo que te ayuda emocionalmente. Organiza tus prioridades.

Número del día: 10

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Evita personas y situaciones que te desestabilicen para mantener tu equilibrio interior. Escucha, analiza y sé amable contigo mismo.

Número del día: 4

Por Artemisa

