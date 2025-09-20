Horóscopo para hoy 20 de septiembre del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Alguien que valorabas podría defraudarte. No idealices tanto. Aprende a ver sin expectativas.

Ángel del día: Jofiel

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Nada te llena hoy. Estás en conflicto interno. Replantea lo que realmente te interesa y deja de huir de ti.

Ángel del día: Adzaquiel

Aries (21 marzo - 20 abril)

Te sientes apagado e inseguro por lo que decidiste. Tranquilo, fue lo correcto. Solo estás atravesando días nublados.

Ángel del día: Uriel

Tauro (21 abril - 21 mayo)

No dejes que tu pasado manche lo que hoy estás construyendo. Sé consciente, no repitas patrones que cansan a los demás.

Ángel del día: Rafael

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Tu intuición sí funciona, el problema es que no la escuchas. Confía en ella, suele salvarte de tus propios impulsos.

Ángel del día: Gabriel

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Tu sensibilidad está muy alta hoy. No te tomes todo tan a pecho. Suelta el control emocional y sigue adelante.

Ángel del día: Jofiel

Leo (24 julio - 23 agosto)

Estás agotado hasta de sentirte bien. Respira, recarga y no bajes la energía. Estás abriendo caminos.

Ángel del día: Uriel

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Hoy no queda más que esperar. La paciencia será tu mejor aliada para resolver lo familiar. No apresures nada.

Ángel del día: Adzaquiel

Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Te sentirás alterado y cambiante. No trates de imponer tu voluntad, hoy es mejor fluir que discutir.

Ángel del día: Gabriel

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

No sigas ignorando ese rencor. El primer paso es mirarlo de frente para soltarlo.

Ángel del día: Uriel

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Estás al borde de explotar. Tanta rabia acumulada necesita canalizarse. Respira y evita dañar lo que sí importa.

Ángel del día: Rafael

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Debes soltar de verdad, no solo en palabras. Aprende de tus relaciones pasadas y actúa con conciencia.

Ángel del día: Gabriel

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.