Horóscopo para hoy 20 de septiembre del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Acuario (21 enero - 19 febrero)
Alguien que valorabas podría defraudarte. No idealices tanto. Aprende a ver sin expectativas.
Ángel del día: Jofiel
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Nada te llena hoy. Estás en conflicto interno. Replantea lo que realmente te interesa y deja de huir de ti.
Ángel del día: Adzaquiel
Aries (21 marzo - 20 abril)
Te sientes apagado e inseguro por lo que decidiste. Tranquilo, fue lo correcto. Solo estás atravesando días nublados.
Ángel del día: Uriel
Tauro (21 abril - 21 mayo)
No dejes que tu pasado manche lo que hoy estás construyendo. Sé consciente, no repitas patrones que cansan a los demás.
Ángel del día: Rafael
Géminis (22 mayo - 21 junio)
Tu intuición sí funciona, el problema es que no la escuchas. Confía en ella, suele salvarte de tus propios impulsos.
Ángel del día: Gabriel
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Tu sensibilidad está muy alta hoy. No te tomes todo tan a pecho. Suelta el control emocional y sigue adelante.
Ángel del día: Jofiel
Leo (24 julio - 23 agosto)
Estás agotado hasta de sentirte bien. Respira, recarga y no bajes la energía. Estás abriendo caminos.
Ángel del día: Uriel
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Hoy no queda más que esperar. La paciencia será tu mejor aliada para resolver lo familiar. No apresures nada.
Ángel del día: Adzaquiel
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Te sentirás alterado y cambiante. No trates de imponer tu voluntad, hoy es mejor fluir que discutir.
Ángel del día: Gabriel
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
No sigas ignorando ese rencor. El primer paso es mirarlo de frente para soltarlo.
Ángel del día: Uriel
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Estás al borde de explotar. Tanta rabia acumulada necesita canalizarse. Respira y evita dañar lo que sí importa.
Ángel del día: Rafael
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Debes soltar de verdad, no solo en palabras. Aprende de tus relaciones pasadas y actúa con conciencia.
Ángel del día: Gabriel
