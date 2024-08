Horóscopo para hoy 21 de agosto del 2024: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Aries

21 de marzo a 20 de abril

El vacío que tienes no es sentimental, así que no es bueno que juegues con la gente que está interesada en ti. Ponte frenos, reflexiona y solo así podrás entender que el problema eres tú, no los demás.

Palabra del día: Seguridad

Tauro

21 de abril a 21 de mayo

Por allá en tu cabeza hay un debate importante para saber qué camino tomar. ¿Lo vas a dejar todo o vas a dar una segunda oportunidad? Mi recomendación es que esperes unas semanas para actuar con calma.

Palabra del día: Intuición

Géminis

22 de mayo a 21 de junio

La culpa de lo que estás viviendo no es solo de mercurio retrógrado, tú también pusiste una cuota importante. Así que ten presente que nadie te puede leer el pensamiento para cambiar la situación que te causa dolor.

Palabra del día: Lealtad

Cáncer

21 de junio a 23 de julio

¿Para qué estás poniendo todo en pausa? ¿Qué estás buscando con todo esto? Si eres la piedra que está en tus zapatos, tus días serán sombríos y nada de lo que quieres te abrigará.

Palabra del día: Inteligencia

Leo

24 de julio a 23 de agosto

Estás en un momento complicado con tus relaciones. No sabes para dónde vas, ni qué caminos tomar. La intuición no puede ser la brújula de tus movimientos. Con los pies en la tierra es más fácil solucionar.

Palabra del día: Tacto

Virgo

24 de agosto a 23 de septiembre

Hay que aclarar sentimientos, y si alguien quiere poner acelerador, debes frenarlo. Ahora mismo te estás dando cuenta de que tanto capricho solo trajo consigo inestabilidad y fastidio.

Palabra del día: Ejecutar

Libra

24 de septiembre a 23 de octubre

Si alguien vuelve del pasado a pedirte perdón, escucha y no juzgues. Esto no significa que olvides, más bien mira todo como un capítulo cerrado que te permitirá dormir en calma.

Palabra del día: Tranquilidad

Escorpión

24 de octubre a 22 de noviembre

La conexión que tienes con tu pareja es tan real y certera que llenará de luz todos los aspectos de tu vida. Agradécele, abraza y por tu energía en cada decisión para que ambos fluyan desde el amor.

Palabra del día: Avanzar.

Sagitario

23 de noviembre a 21 de diciembre

El trabajo duro al final del día se verá recompensado. No hay que bajar la guardia en este momento porque las buenas noticias estarán tocando tu puerta para que respires en paz.

Palabra del día: Entender

Capricornio

22 de diciembre a 20 de enero

Claro que sí, cree en el Karma porque eso te está permitiendo quitarte de encima a todos esos malintencionados que solo buscaron verte la caída. Ahora, es el momento de la verdad.

Palabra del día: Satisfacción

Color del día: Café

Acuario

21 de enero a 19 de febrero

Es bueno que levantes la mano y manifiestes la aparente “soledad” que tanto te agobia por culpa de tu pareja. Quizá lo que necesitas es una buena dosis de amor que te recargue.

Palabra del día: Sinceridad

Piscis

21 de febrero a 20 de marzo

Si hay que volver a repetirle las cosas a la gente, hazlo. A veces las personas necesitan dosis de sinceridad para que las relaciones puedan fluir.

Palabra del día: Escuchar

