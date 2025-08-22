Horóscopo para hoy 22 de agosto del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Podrías sentirte confundido; no dramatices ni caigas en pensamientos negativos. Busca el equilibrio para tener paz.

Arcano del día: La muerte.

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Tienes buena suerte, pero si no la aprovechas, las tensiones internas te afectarán. Aprovecha las oportunidades. Sé valiente.

Arcano del día: La luna.

Aries (21 marzo - 20 abril)

Día emocionalmente tenso; evita discusiones con tu pareja o familia. Mejor guardar calma. Si te incomoda algo, mejor habla.

Arcano del día: La muerte.

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Día pesado, pero hablar y expresar lo que sientes te ayudará a liberar tensiones. No te cargues de cosas negativas.

Arcano del día: El colgado.

Géminis (22 mayo - 21 junio)

No te dejes llevar por la confusión; mantén la mente en el presente y enfócate. Que tu pasado no protagonicé tu presente.

Arcano del día: El sol.

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Tu sensibilidad puede generarte mal humor; intenta ver las cosas con más optimismo. Convierte lo negativo en positivo.

Arcano del día: La luna.

Leo (24 julio - 23 agosto)

Cuidado con criticar o juzgar; respeta las decisiones de los demás. Escucha y opina con empatía y respeto.

Arcano del día: El diablo.

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Analiza qué necesitas cambiar para encontrar estabilidad. Sé optimista y trabaja fuerte por alcanzar el éxito. Sé valiente.

Arcano del día: La torre.

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

No lleves problemas del trabajo a casa; busca armonía en tu entorno familiar. Sonríe pese a los problemas del día a día.

Arcano del día: La estrella.

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Día tranquilo, tu esfuerzo está dando frutos y será reconocido pronto. Cree en ti y en el trabajo que has hecho.

Arcano del día: La ruleta rusa.

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Mantente firme en tus decisiones, no cedas ante la presión externa. Ten criterio pese a los señalamientos.

Arcano del día: El sumo sacerdote.

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Estás irritable; evita herir a quienes te rodean y pide disculpas si es necesario. Sé empático.

Arcano del día: La templanza.

