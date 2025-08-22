Horóscopo para hoy 22 de agosto del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Escucha este artículo
Acuario (21 enero - 19 febrero)
Podrías sentirte confundido; no dramatices ni caigas en pensamientos negativos. Busca el equilibrio para tener paz.
Arcano del día: La muerte.
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Tienes buena suerte, pero si no la aprovechas, las tensiones internas te afectarán. Aprovecha las oportunidades. Sé valiente.
Arcano del día: La luna.
Aries (21 marzo - 20 abril)
Día emocionalmente tenso; evita discusiones con tu pareja o familia. Mejor guardar calma. Si te incomoda algo, mejor habla.
Arcano del día: La muerte.
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Día pesado, pero hablar y expresar lo que sientes te ayudará a liberar tensiones. No te cargues de cosas negativas.
Arcano del día: El colgado.
Géminis (22 mayo - 21 junio)
No te dejes llevar por la confusión; mantén la mente en el presente y enfócate. Que tu pasado no protagonicé tu presente.
Arcano del día: El sol.
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Tu sensibilidad puede generarte mal humor; intenta ver las cosas con más optimismo. Convierte lo negativo en positivo.
Arcano del día: La luna.
Leo (24 julio - 23 agosto)
Cuidado con criticar o juzgar; respeta las decisiones de los demás. Escucha y opina con empatía y respeto.
Arcano del día: El diablo.
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Analiza qué necesitas cambiar para encontrar estabilidad. Sé optimista y trabaja fuerte por alcanzar el éxito. Sé valiente.
Arcano del día: La torre.
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
No lleves problemas del trabajo a casa; busca armonía en tu entorno familiar. Sonríe pese a los problemas del día a día.
Arcano del día: La estrella.
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Día tranquilo, tu esfuerzo está dando frutos y será reconocido pronto. Cree en ti y en el trabajo que has hecho.
Arcano del día: La ruleta rusa.
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Mantente firme en tus decisiones, no cedas ante la presión externa. Ten criterio pese a los señalamientos.
Arcano del día: El sumo sacerdote.
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Estás irritable; evita herir a quienes te rodean y pide disculpas si es necesario. Sé empático.
Arcano del día: La templanza.
