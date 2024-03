Horóscopo para hoy 22 de marzo del 2024: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Aries

21 de marzo a 20 de abril

Producto de tus decisiones pasarás por un día algo melancólico en el terreno emocional: trata de relajarte, no te equivocaste, era lo que había que hacer para estar en paz. Arcano del día: el sol

Tauro

21 de abril a 21 de mayo

Tauro, será un día de celebración para ti: rompiste esquemas y cambiaste el rumbo de tu vida. Vas a ver cómo empezar desde cosas mínimas te lleva a vivir eso que no creías posible.

Arcano del día: la estrella

Géminis

22 de mayo a 21 de junio

Si te comunicas con palabras incisivas, harás daño a los demás. Estás demasiado irascible, así que actúa con tacto y diplomacia para no apagar la llama del amor con tu pareja.

. Arcano del día: el colgado

Cáncer

21 de junio a 23 de Julio

O dejas tu pasado atrás o te vas a buscarlo, pero no puede ser que un día si quieras y al otro no, esa inestabilidad emocional está haciendo que te pierdas en el camino. Sé coherente.

Arcano del día: el diablo

Leo

24 de julio a 23 de agosto

Será mejor que controles ese fuerte ego que te caracterizará porque nadie tiene que aguantarse tu antipatía y tus ganas extremas de sobresalir a como de lugar. Cálmate.

Arcano del día: la torre

Virgo

24 de agosto a 23 de septiembre

Debes entender que hay algunas personas a tu alrededor que necesitan ser tratadas con “rigidez” emocional. Cuando pones las cosas tan fáciles para la otra persona, no hay espacio para que te valoren. Arcano del día: La ruleta de la suerte

Libra

24 de septiembre a 23 de octubre

Se abren nuevas posibilidades para que le des un giro a tu vida laboral. Ya estuvo bueno de tanta espera, si los demás no actúan debes hacerlo para salir de ese aburrimiento que habitas a diario.

Arcano del día: Los enamorados

Escorpión

24 de octubre a 22 de noviembre

Te esfuerzas, luchas y te atreves, así que eso trae consigo una muy buena recompensa. Debes estar preparado para la temporada de luz que atravesará tus decisiones y tu situación laboral.

Arcano del día: el sol

Sagitario

23 de noviembre a 21 de diciembre

Cuida tu temperamento, porque últimamente has estado muy tenso. Todo el tiempo te desafías y cuando no obtienes lo resultados que quieres la ira se apodera de ti. Te puedes enfermar.

Arcano del día: El sumo sacerdote

Capricornio

No te gustan los excesos en ninguna situación, pero estás actuando sin límite. De tanto jugar con candela terminarás quemándote. No todo se arregla con sonrisas. La sinceridad también cuenta.

Arcano del día: La templanza

Acuario

21 de enero a 19 de febrero

Sigues aferrada a una situación que no va a poder ser. No desperdicies las oportunidades que se te presenten en el ámbito emocional, es recomendable que explores otros sentimientos que no vengan de la mano con caprichos. Arcano del día: La muerte

Piscis

21 de febrero a 20 de marzo

Te comportas de una forma malagradecida y luego buscas que te premien. Siempre asumes mucho y por eso es por lo que vives con conflictos en la cabeza. Deja que las cosas sucedan naturalmente.

Arcano del día: La luna

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.