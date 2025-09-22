No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Horóscopo para hoy 22 de septiembre del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo del día. Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud en el horóscopo para hoy 22 de septiembre del 2025.

Artemisa
22 de septiembre de 2025 - 11:30 a. m.
Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

No discutas. Calma la mente con aire fresco o meditación. Es tiempo de soltar tensiones. No te tomes todo tan personal.

Número del día: 0

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Vienen días de calma, alegría y equilibrio. Aunque no lo veas ahora, todo se está alineando. Sé paciente y comprensivo.

Número del día: 9

Aries (21 marzo - 20 abril)

No es el momento para ese cambio. Estás actuando por impulso y eso te puede llevar a equivocarte. Haz una pausa y respira.

Número del día: 12

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Estás atrapado en recuerdos que ya no te pertenecen. Tus actitudes afectaron la relación. Acepta tu parte.

Número del día: 1

Géminis (22 mayo - 21 junio)

No sigas echando culpas. Asume tus errores, es el único camino para evolucionar. Transforma las caídas en lecciones.

Número del día: 4

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Ese paso que diste es solo el inicio. No te asustes por la rapidez, vas por buen camino. Concéntrate y no te desvíes de tus objetivos.

Número del día: 9

Leo (24 julio - 23 agosto)

Necesitas liberar lo que te pesa. El rencor solo estanca. Suelta si quieres avanzar. Que tu pasado no determine tu presente.

Número del día: 15

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Día con mucha carga emocional. No te exijas tanto, el exceso de presión te está afectando. Maneja todo con calma y en orden.

Número del día: 3

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

No absorbas las tensiones del entorno. Cuida tu energía y tu reputación. Analiza bien las batallas que quieres enfrentar.

Número del día: 7

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Emociones intensas, pero manejables. Observa sin intentar controlar. Debes escuchar y analizar antes de tomar cualquier decisión.

Número del día: 7

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Haz algo distinto en tu trabajo. Tu creatividad será clave para sorprenderte a ti mismo. No tengas miedo, sé un líder innato.

Número del día: 6

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Deja de resistirte a todo. Estás actuando con egoísmo y podrías perder a personas importantes.

Número del día: 20

Por Artemisa

