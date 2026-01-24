Logo El Espectador
Horóscopo para hoy 24 de enero del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo del día. Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud en el horóscopo para hoy 24 de enero del 2026.

Artemisa
24 de enero de 2026 - 02:00 p. m.
Horóscopo para hoy.
Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Evita la inseguridad y los pensamientos negativos. Lo que envías al universo tiene repercusiones, así que procura mantener tu mente clara y positiva.

Ángel del día: Jofiel

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Recuerda que la diplomacia, la honestidad y la sensibilidad en tus relaciones abrirán las mejores oportunidades en tu camino.

Ángel del día: Adzaquiel

Aries (21 marzo - 20 abril)

Hoy es momento de cultivar la paciencia y no frustrarte si las cosas no avanzan tan rápido como quisieras. Todo llega en su momento justo. Pronto obtendrás la respuesta que esperas.

Ángel del día: Uriel

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Se han abierto puertas que antes parecían imposibles de cruzar. Es tiempo de organizar tu mente y, sobre todo, tus ideas para descubrir aquello que realmente te hace feliz.

Ángel del día: Rafael

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Hoy podrías sentir ganas de criticarlo todo, lo que podría incomodar a quienes te rodean. Procura moderar tus comentarios y evitar los extremos.

Ángel del día: Gabriel

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Olvidas a veces la fuerza interior que tienes, capaz de sanar y superar cualquier obstáculo. Solo tú conoces tus emociones; ámate, acéptate y recuerda que cometer errores es humano.

Ángel del día: Jofiel

Leo (24 julio - 23 agosto)

Mira tu vida con entusiasmo y optimismo; esa actitud te permitirá alcanzar lo que deseas. No te quedes atrapado en pequeños dramas diarios, pues hay infinitas oportunidades frente a ti.

Ángel del día: Uriel

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Hoy es un buen día para aprender a ser más flexible en todos los aspectos. Aflojar un poco el control puede traer mejoras significativas a tu vida.

Ángel del día: Adzaquiel

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Tus intenciones son buenas, pero es importante mantener la imparcialidad, especialmente en los asuntos familiares.

Ángel del día: Gabriel

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Es un día ideal para tomar decisiones importantes y realizar cambios tanto en el trabajo como en tu vida personal. No temas, tienes la capacidad de manejarlo todo.

Ángel del día: Uriel

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Sé cuidadoso con la confianza que entregas; alguien podría no corresponder tu lealtad de la misma manera.

Ángel del día: Rafael

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

No permitas que los obstáculos te derroten. Mantén la lucha por lo que deseas; tu tendencia a desanimarte puede apagar la luz que llega a tu vida.

Ángel del día: Gabriel

Por Artemisa

