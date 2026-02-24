Publicidad

Horóscopo para hoy 24 de febrero del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo del día. Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud en el horóscopo para hoy 24 de febrero del 2026.

Artemisa
24 de febrero de 2026 - 11:30 a. m.
Horóscopo para hoy.
Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

No siempre puedes tener la última palabra. Escuchar también es evolucionar. Permite que otros aporten sin sentir que pierdes el control.

Color del día: Beige

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

No todo el mundo celebra tus logros, y está bien. No te desgastes intentando agradar. Mantén tu enfoque y aléjate de conflictos innecesarios.

Color del día: Naranja

Aries (21 marzo - 20 abril)

Hoy la lección es humildad. Aceptar tu error no te resta fuerza, te hace más sabio. El orgullo solo retrasa lo que necesitas resolver. Escucha tu intuición y actúa con madurez.

Color del día: Morado

Tauro (21 abril - 21 mayo)

No importa qué tan enredado parezca el panorama, tienes la capacidad de salir adelante. Todo depende de tu actitud. Si cambias la perspectiva, cambia el resultado.

Color del día: Negro

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Nada ni nadie puede detenerte cuando decides avanzar. Un tropiezo no define tu destino. Recuerda quién eres y todo lo que ya has superado.

Color del día: Azul

Cáncer (21 junio - 23 julio)

La alegría empieza a tocar tu puerta. No te escondas detrás de miedos antiguos. Usa tu sensibilidad como fortaleza y confía en lo que eres capaz de construir.

Color del día: Rojo

Leo (24 julio - 23 agosto)

Deja de dramatizar los problemas. No son enemigos, son pruebas. Si cambias la narrativa, recuperarás el control. Respira y avanza.

Color del día: Verde

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Estás reaccionando desde la frustración. Antes de señalar afuera, mira hacia adentro. Ajusta tus expectativas y trabaja en lo que realmente te incomoda.

Color del día: Rosado

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

No puedes avanzar si dudas de cada paso que das. Define qué es importante y enfoca tu energía ahí. La seguridad comienza con una decisión firme.

Color del día: Gris

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Tu mente quiere correr al futuro, pero tu paz está en el presente. Planear está bien, obsesionarte no. Vive hoy con conciencia.

Color del día: Café

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Eres libre por naturaleza, no traiciones esa esencia por miedo a estar solo. El amor no debe sentirse como presión, sino como expansión.

Color del día: Blanco

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Callar no resolverá nada. Es momento de hablar claro, aunque incomode. Se avecinan conversaciones necesarias que marcarán un antes y un después.

Color del día: Fucsia

Por Artemisa

