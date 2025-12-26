Horóscopo para hoy 26 de diciembre del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Escucha este artículo
Acuario (21 enero - 19 febrero)
Tomar los rumores con humor está bien, pero castigarte mentalmente por cosas que no hiciste solo te desgasta.
Arcano del día: La Muerte
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
No puedes controlar la fidelidad ajena. Permite que las personas se muestren tal como son y sigue tu camino en paz.
Arcano del día: La Luna
Aries (21 marzo - 20 abril)
No entregues tu energía a quienes desean verte caer. Aléjate de las personas que buscan dañarte y conserva tu fuerza para quien realmente la merece.
Arcano del día: El sol
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Está bien relajarte, pero sin descuidarte. Hay situaciones que requieren tu atención porque están alterando tu equilibrio interno.
Arcano del día: La Estrella
Géminis (22 mayo - 21 junio)
No estás sobredimensionando lo que sientes. Permítete atravesar este momento expresando lo que llevas dentro; escucharte es parte de tu sanación.
Arcano del día: El Colgado
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Compararte solo te distrae de tu propio camino. El éxito y la plenitud llegan cuando respetas tu ritmo y tus procesos personales.
Arcano del día: El Diablo
Leo (24 julio - 23 agosto)
El único desafío real eres tú mismo. No por peligro, sino porque tu crecimiento constante te exige salir de tu zona cómoda una y otra vez.
Arcano del día: La Torre
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Tus emociones siguen siendo inestables. El temor a la soledad te está llevando a involucrarte en situaciones afectivas poco convenientes.
Arcano del día: La Fortuna
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Si no hay valoración ni temor a perderte, es momento de cerrar esa historia. El amor verdadero no duda ni se conforma.
Arcano del día: Los Enamorados
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Reconoce tu propio brillo y celébrate por todo lo que has logrado. No estás compitiendo con nadie más que contigo mismo.
Arcano del día: El Sol
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Deja de insistir donde no hay reciprocidad. Al soltar el control y relajarte, atraerás mejores oportunidades y relaciones.
Arcano del día: El Sumo Sacerdote
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
No envíes mensajes ambiguos si no hay intención de algo más. La claridad evita ilusiones innecesarias y conflictos futuros.
Arcano del día: La Templanza
