Horóscopo para hoy 26 de diciembre del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Tomar los rumores con humor está bien, pero castigarte mentalmente por cosas que no hiciste solo te desgasta.

Arcano del día: La Muerte

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

No puedes controlar la fidelidad ajena. Permite que las personas se muestren tal como son y sigue tu camino en paz.

Arcano del día: La Luna

Aries (21 marzo - 20 abril)

No entregues tu energía a quienes desean verte caer. Aléjate de las personas que buscan dañarte y conserva tu fuerza para quien realmente la merece.

Arcano del día: El sol

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Está bien relajarte, pero sin descuidarte. Hay situaciones que requieren tu atención porque están alterando tu equilibrio interno.

Arcano del día: La Estrella

Géminis (22 mayo - 21 junio)

No estás sobredimensionando lo que sientes. Permítete atravesar este momento expresando lo que llevas dentro; escucharte es parte de tu sanación.

Arcano del día: El Colgado

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Compararte solo te distrae de tu propio camino. El éxito y la plenitud llegan cuando respetas tu ritmo y tus procesos personales.

Arcano del día: El Diablo

Leo (24 julio - 23 agosto)

El único desafío real eres tú mismo. No por peligro, sino porque tu crecimiento constante te exige salir de tu zona cómoda una y otra vez.

Arcano del día: La Torre

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Tus emociones siguen siendo inestables. El temor a la soledad te está llevando a involucrarte en situaciones afectivas poco convenientes.

Arcano del día: La Fortuna

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Si no hay valoración ni temor a perderte, es momento de cerrar esa historia. El amor verdadero no duda ni se conforma.

Arcano del día: Los Enamorados

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Reconoce tu propio brillo y celébrate por todo lo que has logrado. No estás compitiendo con nadie más que contigo mismo.

Arcano del día: El Sol

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Deja de insistir donde no hay reciprocidad. Al soltar el control y relajarte, atraerás mejores oportunidades y relaciones.

Arcano del día: El Sumo Sacerdote

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

No envíes mensajes ambiguos si no hay intención de algo más. La claridad evita ilusiones innecesarias y conflictos futuros.

Arcano del día: La Templanza

