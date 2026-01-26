Horóscopo para hoy 26 de enero del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Escucha este artículo
Acuario (21 enero - 19 febrero)
Si tienes ganas de sentir otra vez y de creer, arriésgate, ya no más trabas mentales. No puedes quedarte llorando toda la vida para que tus emociones florezcan de nuevo.
Número del día: 0
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
La sensación de libertad que estás experimentando solo es un llamado del universo para que decidas si te conviene estar sola o mantener tu relación actual.
Número del día: 9
Aries (21 marzo - 20 abril)
Deja de gastar tu energía en cosas que no lo merecen. No todo siempre tiene que ser perfecto. Hay que fortalecer tu confianza.
Número del día: 12
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Tienes que creer que puedes, que tienes todo para lograrlo. Todo es parte de tu crecimiento, así que nadie puede ponerte trabas.
Número del día: 1
Géminis (22 mayo - 21 junio)
Si estás buscando respuestas, primero hazte preguntas lógicas. La ansiedad del futuro te está haciendo tropezar.
Número del día: 4
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Lo mejor es no reactivar ningún vínculo del pasado. No se te ocurra romper la delgada línea que hay porque puede traerte mucho dolor.
Número del día: 9
Leo (24 julio - 23 agosto)
No puede ser que sigas engañándote. Estás teniendo muchos pensamientos intrusivos y eso no le conviene a nadie a la hora de tomar decisiones.
Número del día: 15
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
No vas a poder avanzar este año si sigues repitiendo cosas que te enredan la cabeza. El pasado enterrado, por favor. ¿Cuáles son las ganas de correr?
Número del día: 3
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Ya es hora de empezar a desconectarte. Estás empezando el año y ya estás al borde de un colapso por estrés. Te estás dejando agobiar.
Número del día: 7
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Este es un buen momento para poner la creatividad a volar. Ya tienes el camino abierto, iluminado, el universo te escuchó y empezarás a brillar más.
Número del día: 8
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Seguimos en la semana de aprendizaje. Algo te está robando la paz y tienes que convencerte de que decir “no” es la respuesta para superar el dolor.
Número del día: 6
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
En vez de estar escuchando a los demás, céntrate en volver a ser tú mismo. Deja a un lado las expectativas y disfruta lo que estás viviendo.
Número del día: 20
