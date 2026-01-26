Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Entretenimiento
Horóscopo

Horóscopo para hoy 26 de enero del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo del día. Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud en el horóscopo para hoy 26 de enero del 2026.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Artemisa
26 de enero de 2026 - 11:30 a. m.
Horóscopo para hoy.
Horóscopo para hoy.
Foto: Pixabay

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Si tienes ganas de sentir otra vez y de creer, arriésgate, ya no más trabas mentales. No puedes quedarte llorando toda la vida para que tus emociones florezcan de nuevo.

Número del día: 0

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

La sensación de libertad que estás experimentando solo es un llamado del universo para que decidas si te conviene estar sola o mantener tu relación actual.

Número del día: 9

Aries (21 marzo - 20 abril)

Deja de gastar tu energía en cosas que no lo merecen. No todo siempre tiene que ser perfecto. Hay que fortalecer tu confianza. 

Número del día: 12

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Tienes que creer que puedes, que tienes todo para lograrlo. Todo es parte de tu crecimiento, así que nadie puede ponerte trabas. 

Número del día: 1

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Si estás buscando respuestas, primero hazte preguntas lógicas. La ansiedad del futuro te está haciendo tropezar.

Número del día: 4

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Lo mejor es no reactivar ningún vínculo del pasado. No se te ocurra romper la delgada línea que hay porque puede traerte mucho dolor. 

Número del día: 9

Leo (24 julio - 23 agosto)

No puede ser que sigas engañándote. Estás teniendo muchos pensamientos intrusivos y eso no le conviene a nadie a la hora de tomar decisiones.

Número del día: 15

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

No vas a poder avanzar este año si sigues repitiendo cosas que te enredan la cabeza. El pasado enterrado, por favor. ¿Cuáles son las ganas de correr?

Número del día: 3

Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Ya es hora de empezar a desconectarte. Estás empezando el año y ya estás al borde de un colapso por estrés.  Te estás dejando agobiar.

Número del día: 7

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Este es un buen momento para poner la creatividad a volar. Ya tienes el camino abierto, iluminado, el universo te escuchó y empezarás a brillar más.

Número del día: 8

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Seguimos en la semana de aprendizaje. Algo te está robando la paz y tienes que convencerte de que decir “no” es la respuesta para superar el dolor.

Número del día: 6

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

En vez de estar escuchando a los demás, céntrate en volver a ser tú mismo. Deja a un lado las expectativas y disfruta lo que estás viviendo.

Número del día: 20

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.

Por Artemisa

Temas recomendados:

Horóscopo

Horóscopo hoy

Horóscopo diario

Astrología

Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpio

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.