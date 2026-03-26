Horóscopo para hoy 26 de marzo del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

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Acuario (21 enero - 19 febrero)

No te angusties por cerrar ciclos, es verdad que también puedes romper lazos con tu familia. Nadie tiene que aceptar cosas que le incomodan o le generan ruido por no estar de acuerdo.

Animal del día: Ratón

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Hoy hay que evitar provocaciones, no es un buen momento para que saques a flote tu mal carácter. No vale la pena desperdiciar energía en situaciones que se pueden resolver ignorándolas.

Animal del día: Serpiente

Aries (21 marzo - 20 abril)

Tantas cosas por cumplir y tantas pausas a la vez por estar más pendiente de los demás que de tus sueños. Es hora de ocuparte de ti mismo.

Animal del día: Tigre

Tauro (21 abril - 21 mayo)

No es que estés siendo intolerante, lo que pasa es que aprendiste a poner límites y por eso, te sientes tan extraño. Muy bien, eso que haces es de valientes.

Animal del día: Perro

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Géminis (22 mayo - 21 junio)

Se trata de vivir un día a la vez, si volvió un amor del pasado y quieres acercarte de nuevo, hazlo sin presión y sin expectativa. Ya el tiempo dirán hacia dónde van.

Animal del día: Pulpo

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Tienes una fuerza mental única, así que lo que la vida te trae próximamente debes afrontarlo con la cabeza, no con el corazón, así duela.

Animal del día: Gallo

Leo (24 julio - 23 agosto)

Siempre esperas mucho de los demás y al final, tú no das ni la quinta parte. Tienes que aprender a cultivar lo que quieres, la gente no es eterna.

Animal del día: Elefante

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Vivir, esa va a ser tu palabra para terminar marzo. Hazlo como tú sabes: bailando, riendo, sin reproches y con el espíritu de la libertad para atraer cosas positivas.

Animal del día: Culebra

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Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Tienes que solucionar los conflictos con tu familia, no para reconciliarte, pero sí para estar tranquilo y explicar el porqué te alejaste de ellos.

Animal del día: León

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

La vida está premiando tu disciplina. Los buenos resultados están sobre la mesa y lo que importa ahora es seguir mirando hacia adelante. Los duelos laborales debes dejarlos a un lado.

Animal del día: Jirafa

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

A veces está bien que te sientas nostálgico, al final es una emoción que debes aprender a manejar para valorar las cosas que crees que tienes que merecer.

Animal del día: Pájaro

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Tu pareja no es la única que debe poner de su parte para solucionar los imprevistos emocionales que se dan a tu lado. Piensa que tu estás dando una cuota grande de incomodidad por no hablar.

Animal del día: Foca

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