Horóscopo para hoy 26 de marzo del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

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Acuario (21 enero - 19 febrero)
No te angusties por cerrar ciclos, es verdad que también puedes romper lazos con tu familia. Nadie tiene que aceptar cosas que le incomodan o le generan ruido por no estar de acuerdo.
Animal del día: Ratón
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Hoy hay que evitar provocaciones, no es un buen momento para que saques a flote tu mal carácter. No vale la pena desperdiciar energía en situaciones que se pueden resolver ignorándolas.
Animal del día: Serpiente
Aries (21 marzo - 20 abril)
Tantas cosas por cumplir y tantas pausas a la vez por estar más pendiente de los demás que de tus sueños. Es hora de ocuparte de ti mismo.
Animal del día: Tigre
Tauro (21 abril - 21 mayo)
No es que estés siendo intolerante, lo que pasa es que aprendiste a poner límites y por eso, te sientes tan extraño. Muy bien, eso que haces es de valientes.
Animal del día: Perro
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Géminis (22 mayo - 21 junio)
Se trata de vivir un día a la vez, si volvió un amor del pasado y quieres acercarte de nuevo, hazlo sin presión y sin expectativa. Ya el tiempo dirán hacia dónde van.
Animal del día: Pulpo
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Tienes una fuerza mental única, así que lo que la vida te trae próximamente debes afrontarlo con la cabeza, no con el corazón, así duela.
Animal del día: Gallo
Leo (24 julio - 23 agosto)
Siempre esperas mucho de los demás y al final, tú no das ni la quinta parte. Tienes que aprender a cultivar lo que quieres, la gente no es eterna.
Animal del día: Elefante
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Vivir, esa va a ser tu palabra para terminar marzo. Hazlo como tú sabes: bailando, riendo, sin reproches y con el espíritu de la libertad para atraer cosas positivas.
Animal del día: Culebra
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Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Tienes que solucionar los conflictos con tu familia, no para reconciliarte, pero sí para estar tranquilo y explicar el porqué te alejaste de ellos.
Animal del día: León
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
La vida está premiando tu disciplina. Los buenos resultados están sobre la mesa y lo que importa ahora es seguir mirando hacia adelante. Los duelos laborales debes dejarlos a un lado.
Animal del día: Jirafa
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
A veces está bien que te sientas nostálgico, al final es una emoción que debes aprender a manejar para valorar las cosas que crees que tienes que merecer.
Animal del día: Pájaro
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Tu pareja no es la única que debe poner de su parte para solucionar los imprevistos emocionales que se dan a tu lado. Piensa que tu estás dando una cuota grande de incomodidad por no hablar.
Animal del día: Foca
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