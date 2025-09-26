Horóscopo para hoy 26 de septiembre del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Destaca hoy por tu sinceridad y madurez; es buen momento para buscar crecimiento.

Arcano del día: La muerte

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Deja de cargar con responsabilidades ajenas y suelta el control para cuidar tu salud.

Arcano del día: La luna

Aries (21 marzo - 20 abril)

Tus sentimientos estarán en armonía, lo que favorecerá la conexión con tu pareja y atraerá paz.

Arcano del día: La muerte

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Te sientes abrumado, pero necesitas atender tu vida personal. Tus emociones pueden guiarte si actúas.

Arcano del día: El colgado

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Confía en tu intuición y habla con honestidad para liberar resentimientos.

Arcano del día: El sol

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Comunica con claridad para evitar malentendidos familiares.

Arcano del día: La luna

Leo (24 julio - 23 agosto)

Evita conflictos y personas problemáticas para no involucrarte en problemas ajenos.

Arcano del día: EL diablo

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Aprende a decir no y cierra ciclos para avanzar sin lamentaciones.

Arcano del día: La torre

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Trabaja en equilibrar tus emociones y cultiva tu relación con amor.

Arcano del día: La estrella

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Decide con cabeza fría, sin dejar que las emociones te dominen, pues tu futuro depende de ello.

Arcano del día: La ruleta rusa

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

No permitas que rumores afecten tu relación; dialoga para resolver la crisis.

Arcano del día: El sumo sacerdote

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Persiste en tus metas, pero evita poner plazos estrictos que te estresen.

Arcano del día: La templanza

