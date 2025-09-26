Horóscopo para hoy 26 de septiembre del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Escucha este artículo
Acuario (21 enero - 19 febrero)
Destaca hoy por tu sinceridad y madurez; es buen momento para buscar crecimiento.
Arcano del día: La muerte
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Deja de cargar con responsabilidades ajenas y suelta el control para cuidar tu salud.
Arcano del día: La luna
Aries (21 marzo - 20 abril)
Tus sentimientos estarán en armonía, lo que favorecerá la conexión con tu pareja y atraerá paz.
Arcano del día: La muerte
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Te sientes abrumado, pero necesitas atender tu vida personal. Tus emociones pueden guiarte si actúas.
Arcano del día: El colgado
Géminis (22 mayo - 21 junio)
Confía en tu intuición y habla con honestidad para liberar resentimientos.
Arcano del día: El sol
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Comunica con claridad para evitar malentendidos familiares.
Arcano del día: La luna
Leo (24 julio - 23 agosto)
Evita conflictos y personas problemáticas para no involucrarte en problemas ajenos.
Arcano del día: EL diablo
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Aprende a decir no y cierra ciclos para avanzar sin lamentaciones.
Arcano del día: La torre
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Trabaja en equilibrar tus emociones y cultiva tu relación con amor.
Arcano del día: La estrella
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Decide con cabeza fría, sin dejar que las emociones te dominen, pues tu futuro depende de ello.
Arcano del día: La ruleta rusa
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
No permitas que rumores afecten tu relación; dialoga para resolver la crisis.
Arcano del día: El sumo sacerdote
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Persiste en tus metas, pero evita poner plazos estrictos que te estresen.
Arcano del día: La templanza
