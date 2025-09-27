Horóscopo para hoy 27 de septiembre del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales

Toma decisiones conscientes para el mes que entra y agradece por las lecciones que te dio un mes de desafíos emocionales. Foto: Getty Images - Thanumporn Thongkongkaew

Aries (21 marzo - 20 abril)

Un ciclo termina para que otro comience; reflexiona y suelta lo que te frena para no repetir errores.

Ángel: Uriel

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Confía en tu intuición; te sentirás en paz y podrás apoyar a un ser querido con respeto.

Ángel: Rafael

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Habrá tensión emocional; evita insistir y toma una decisión clara.

Ángel: Gabriel

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Sé flexible y actúa con el corazón; sana tus heridas para avanzar con fuerza.

Ángel: Jofiel

Leo (24 julio - 23 agosto)

La disciplina será tu mejor aliada; deja de esperar y comienza a actuar para sorprender.

Ángel: Uriel

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Acepta los retos sin agresividad; la vida no siempre será fácil.

Ángel: Adzaquiel

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Es momento de cambiar de trabajo; tu talento merece brillar en otro lugar.Ángel: Gabriel

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Tendrás energía, pero decide con calma; la sabiduría te guiará.

Ángel: Uriel

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

El equilibrio emocional es urgente; no ignores tus sentimientos para evitar problemas.

Ángel: Rafael

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Paz y seguridad son claves; no te apresures, ve a tu ritmo para lograr estabilidad.

Ángel: Gabriel

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Aprovecha las oportunidades y recibe con gratitud, dejando el ego de lado.

Ángel: Jofiel

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

El optimismo te impulsa; confía en ti y mueve tu energía hacia el éxito.

Ángel: Adzaquiel