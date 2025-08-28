Horóscopo para hoy 28 de agosto del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Te cuesta conectar con tu entorno, lo que afecta tu motivación. Revisa qué te aleja de tu equilibrio. Trabaja por tus objetivos.

Animal del día: Águila.

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Tu mente está clara y enfocada. Dejaste atrás la inestabilidad emocional y actúas con lógica en el amor. No pierdas el rumbo.

Animal del día: Perro.

Aries (21 marzo - 20 abril)

Sentirás la necesidad de alejarte un tiempo para identificar qué personas te quitan paz interior. Escucha tu mente y cuerpo.

Animal del día: Conejo.

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Evita que tus emociones afecten el ámbito laboral. Comunica con claridad para evitar conflictos. Respira antes de actuar.

Animal del día: Ratón.

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Lo material no llena vacíos emocionales. Estás en una relación estancada; no pongas excusas para salir de ella. Toma decisiones.

Animal del día: León.

Cáncer (21 junio - 23 julio)

La inseguridad y los celos están afectando tu vínculo afectivo. El control aleja, no une. Comunícate más con tu pareja y confía en ella.

Animal del día: Tigre.

Leo (24 julio - 23 agosto)

No permitas que la ansiedad te domine. Ábrete al amor y la calma. No estás haciendo las cosas bien. Enfócate y trabaja por el éxito.

Animal del día: Culebra.

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Hoy podrás resolver asuntos laborales con agilidad. Exprésate con firmeza y elige lo mejor para ti. Sé valiente.

Animal del día: Loro.

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Llegan momentos de armonía en pareja. Aprovecha para fortalecer el vínculo con miras al futuro. Ama sin temor.

Animal del día: Lobo.

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Tu mente se expande y te sientes atraído por nuevas experiencias. El universo te recompensará. Sal de tu zona de confort.

Animal del día: Cangrejo

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Tu autenticidad y voluntad te abrirán puertas. El reconocimiento llegará como fruto de tu entrega. Disfruta del éxito y sé feliz.

Animal del día: Gato.

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Tu intuición está activa, pero hoy te influenciarán más los demás que tus verdaderos deseos.

Animal del día: Elefante.

