Horóscopo para hoy 28 de agosto del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Acuario (21 enero - 19 febrero)
Te cuesta conectar con tu entorno, lo que afecta tu motivación. Revisa qué te aleja de tu equilibrio. Trabaja por tus objetivos.
Animal del día: Águila.
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Tu mente está clara y enfocada. Dejaste atrás la inestabilidad emocional y actúas con lógica en el amor. No pierdas el rumbo.
Animal del día: Perro.
Aries (21 marzo - 20 abril)
Sentirás la necesidad de alejarte un tiempo para identificar qué personas te quitan paz interior. Escucha tu mente y cuerpo.
Animal del día: Conejo.
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Evita que tus emociones afecten el ámbito laboral. Comunica con claridad para evitar conflictos. Respira antes de actuar.
Animal del día: Ratón.
Géminis (22 mayo - 21 junio)
Lo material no llena vacíos emocionales. Estás en una relación estancada; no pongas excusas para salir de ella. Toma decisiones.
Animal del día: León.
Cáncer (21 junio - 23 julio)
La inseguridad y los celos están afectando tu vínculo afectivo. El control aleja, no une. Comunícate más con tu pareja y confía en ella.
Animal del día: Tigre.
Leo (24 julio - 23 agosto)
No permitas que la ansiedad te domine. Ábrete al amor y la calma. No estás haciendo las cosas bien. Enfócate y trabaja por el éxito.
Animal del día: Culebra.
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Hoy podrás resolver asuntos laborales con agilidad. Exprésate con firmeza y elige lo mejor para ti. Sé valiente.
Animal del día: Loro.
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Llegan momentos de armonía en pareja. Aprovecha para fortalecer el vínculo con miras al futuro. Ama sin temor.
Animal del día: Lobo.
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Tu mente se expande y te sientes atraído por nuevas experiencias. El universo te recompensará. Sal de tu zona de confort.
Animal del día: Cangrejo
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Tu autenticidad y voluntad te abrirán puertas. El reconocimiento llegará como fruto de tu entrega. Disfruta del éxito y sé feliz.
Animal del día: Gato.
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Tu intuición está activa, pero hoy te influenciarán más los demás que tus verdaderos deseos.
Animal del día: Elefante.
