Horóscopo para hoy 28 de enero del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo del día. Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud en el horóscopo para hoy 28 de enero del 2026.

Artemisa
28 de enero de 2026 - 11:30 a. m.
Horóscopo para hoy.
Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

La vida no trae manual; recibe cada experiencia con apertura y aprende de ella.

Palabra del día: Atento

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Elígete primero y enfrenta los cambios que te harán crecer y fortalecerte.

Palabra del día: Distancia

Aries (21 marzo - 20 abril)

Es momento de iniciar nuevos proyectos. Confía en ti mismo y da el paso hacia la felicidad.

Palabra del día: Serenidad

Tauro (21 abril - 21 mayo)

No hace falta revisar el pasado; enfócate en el presente y avanza con tranquilidad.

Palabra del día: Estabilidad

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Se abren nuevas oportunidades, pero suelta la ansiedad y disfruta el momento.

Palabra del día: Seguridad

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Tu esfuerzo dará frutos; ignora a quienes intentan frenarte.

Palabra del día: Reflexiona

Leo (24 julio - 23 agosto)

Tus experiencias reflejan tu energía; confía en el flujo del universo.

Palabra del día: Fe

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Mantén la mente clara y sigue adelante con atención para elegir bien tu camino.

Palabra del día: Progreso

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Actúa sin dudar y expresa lo que sientes; esto te permitirá avanzar.

Palabra del día: Evolución

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

El esfuerzo depende de ti; el universo te apoyará si das lo mejor de ti.

Palabra del día: Consciencia:

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Acepta tus imperfecciones y emociones; así descubrirás lo que realmente deseas en tu relación.

Palabra del día: Tranquilidad

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Aprecia tus bendiciones y ve los desafíos como pasos hacia tus sueños.

Palabra del día: Expresa

Por Artemisa

