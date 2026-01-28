Horóscopo para hoy 28 de enero del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Escucha este artículo
Acuario (21 enero - 19 febrero)
La vida no trae manual; recibe cada experiencia con apertura y aprende de ella.
Palabra del día: Atento
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Elígete primero y enfrenta los cambios que te harán crecer y fortalecerte.
Palabra del día: Distancia
Aries (21 marzo - 20 abril)
Es momento de iniciar nuevos proyectos. Confía en ti mismo y da el paso hacia la felicidad.
Palabra del día: Serenidad
Tauro (21 abril - 21 mayo)
No hace falta revisar el pasado; enfócate en el presente y avanza con tranquilidad.
Palabra del día: Estabilidad
Géminis (22 mayo - 21 junio)
Se abren nuevas oportunidades, pero suelta la ansiedad y disfruta el momento.
Palabra del día: Seguridad
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Tu esfuerzo dará frutos; ignora a quienes intentan frenarte.
Palabra del día: Reflexiona
Leo (24 julio - 23 agosto)
Tus experiencias reflejan tu energía; confía en el flujo del universo.
Palabra del día: Fe
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Mantén la mente clara y sigue adelante con atención para elegir bien tu camino.
Palabra del día: Progreso
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Actúa sin dudar y expresa lo que sientes; esto te permitirá avanzar.
Palabra del día: Evolución
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
El esfuerzo depende de ti; el universo te apoyará si das lo mejor de ti.
Palabra del día: Consciencia:
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Acepta tus imperfecciones y emociones; así descubrirás lo que realmente deseas en tu relación.
Palabra del día: Tranquilidad
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Aprecia tus bendiciones y ve los desafíos como pasos hacia tus sueños.
Palabra del día: Expresa
