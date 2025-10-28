Horóscopo para hoy 28 de octubre del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Escucha este artículo
Acuario (21 enero - 19 febrero)
Estás recuperando tu estabilidad emocional y motivación para avanzar, no bajes la guardia por chismes.
Color del día: Naranja
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Atiende las señales de tu cuerpo; necesitas cuidarte más, hay algo energético que no está funcionando bien.
Color del día: Beige
Aries (21 marzo - 20 abril)
Lograrás armonía con quienes te rodean y el entorno social te ayudará a superar tus inquietudes.
Color del día: Morado
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Lograrás armonía con quienes te rodean y el entorno social te ayudará a superar tus inquietudes.
Color del día: Morado
Géminis (22 mayo - 21 junio)
Será un día inusual, con altibajos emocionales; mantén la calma.
Color del día: Blanco
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Tu intuición será clave para resolver un conflicto sentimental.
Color del día: Verde
Leo (24 julio - 23 agosto)
Aunque todo parezca tranquilo, se aproximan tensiones; cuida tu equilibrio emocional.
Color del día: Azul
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Concéntrate en lo esencial y evita dispersarte en cosas sin valor.
Color del día: Café
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Reduce el estrés laboral y controla tus reacciones con los demás.
Color del día: Rojo
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Evita actuar por impulso y controla tus emociones para prevenir choques.
Color del día: Rosado
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Enfrenta lo que vienes postergando; el silencio no resolverá nada y las suposiciones crear conflictos.
Color del día: Gris
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Modera tu tono y tus palabras para no generar conflictos, estás con la agresividad a cuestas.
Color del día: Vinotinto
