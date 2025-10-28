Horóscopo para hoy 28 de octubre del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Estás recuperando tu estabilidad emocional y motivación para avanzar, no bajes la guardia por chismes.

Color del día: Naranja

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Atiende las señales de tu cuerpo; necesitas cuidarte más, hay algo energético que no está funcionando bien.

Color del día: Beige

Aries (21 marzo - 20 abril)

Lograrás armonía con quienes te rodean y el entorno social te ayudará a superar tus inquietudes.

Color del día: Morado

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Será un día inusual, con altibajos emocionales; mantén la calma.

Color del día: Blanco

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Tu intuición será clave para resolver un conflicto sentimental.

Color del día: Verde

Leo (24 julio - 23 agosto)

Aunque todo parezca tranquilo, se aproximan tensiones; cuida tu equilibrio emocional.

Color del día: Azul

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Concéntrate en lo esencial y evita dispersarte en cosas sin valor.

Color del día: Café

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Reduce el estrés laboral y controla tus reacciones con los demás.

Color del día: Rojo

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Evita actuar por impulso y controla tus emociones para prevenir choques.

Color del día: Rosado

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Enfrenta lo que vienes postergando; el silencio no resolverá nada y las suposiciones crear conflictos.

Color del día: Gris

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Modera tu tono y tus palabras para no generar conflictos, estás con la agresividad a cuestas.

Color del día: Vinotinto

