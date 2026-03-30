Horóscopo para hoy 30 de marzo del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

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Acuario (21 enero - 19 febrero)

Deja de meterte en líos por las personas que quieres. Una cosa es apoyar, otra empezar a crear caos que puedan perjudicar a otros quizá por imprudencia.

Número del día: Jofiel.

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Hay una persona que necesita en este momento tu apoyo, pero más que eso un aterrizaje que le haga entender que de amor nadie se muerte. Tu fortaleza guiará el proceso.

Número del día: Gabriel.

Aries (21 marzo - 20 abril)

No supiste ver lo que hay en la otra persona, no te culpes, lo que sucede es que no estás listo para tener una relación afectiva.

Número del día: Gabriel.

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Hay que aceptar que las personas se van y no hay que obligarlas a que se queden. En este momento solo debes agradecer.

Número del día: Rafael.

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Géminis (22 mayo - 21 junio)

Hay que seguir tu camino, ya se colmó tu paciencia. Esta vez no te van a elegir y debes sanar tu corazón y trabajar en tu libertad emocional.

Número del día: Uriel.

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Hace un año seguro hubieras elegido un camino diferente por vestirte de expectativas. Ahora la decepción está sobre la mesa y por eso no avanzas con tu pareja.

Número del día: Jofiel.

Leo (24 julio - 23 agosto)

No te desveles por cosas que no puedes controlar. Tu energía debería centrarse en tu proyecto de vida, no es buscar respuestas para preguntas que no valen la pena.

Número del día: ÁnAdzaquiel.

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Suelta los miedos que te agobian en este momento. Toma esto que está pasando como lección para mejorar tu relación contigo mismo. No te castigues sin motivo.

Número del día: Gabriel.

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Libra (24 septiembre - 23 octubre)

El amor es libertad, carnaval, baile. Deja de pensar que son reclamos, reproches y culpas. Disfruta este momento.

Número del día: Uriel.

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Cada vez estás más fuerte emocionalmente. No te culpes si una ruptura de amistad todavía duele, el mismo tiempo se encarga de tomar acciones para tu bienestar.

Número del día: Rafael.

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

No pienses en el tiempo que perdiste, tu vida cambió, sí, pero no se trata de perder sino de fortalecer tus emociones poniéndole un límite a los demás.

Número del día: Gabriel.

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Si decidiste irte de la vida de alguien, ¿para qué sigues alimentado sus emociones? Los engaños solo traen conflictos, y los que están asociados al corazón, solo dolor. No hagas más eso.

Número del día: Uriel.

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