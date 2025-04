Horóscopo para hoy 4 de abril del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Aries (21 de marzo – 20 abril)

A veces hay que hacerle caso al corazón. Escúchate solo tú sabes la respuesta. Arcano del día: La muerte

Tauro (21 abril – 20 mayo)

Un poco de humanidad para ver a los otros estaría bien. Te estás pasando de injusto.

Arcano del día: La torre

Géminis (21 de mayo – 21 junio)

Le das vuelta a tus emociones como si se tratara de un detalle menor. Cuidado, hay que parar para sentir. Arcano del día: La luna

Cáncer (22 junio – 22 julio)

No se trata de jugar a ser maduro, se trata de entender que la vida debe moverse desde la verdad, no desde el interés.

Arcano del día: La rueda de la suerte

Leo (23 julio – 22 agosto)

No es que la gente no te escuche, es que no sabes comunicar tus inconformismos. Recuerda tu don de la palabra. Arcano del día: El colgado

Virgo (23 agosto- 22 septiembre)

Nuevamente estás en un estado emocional caótico. Cuidado porque parece que te encanta el drama. Arcano del día: El diablo

Libra (23 septiembre- 22 octubre)

Estás perdiendo a la persona que amas por portarte indiferente. Que el castigo no se te salga de control. Arcano del día: El sol

Escorpio (23 octubre- 22 noviembre)

Lo estás haciendo bien, pero debes parar. Tu cuerpo está agotado y necesita reponerse de estos días. Arcano del día: El sumo sacerdote

Sagitario (23 de noviembre – 20 diciembre)

Que algunas cosas no te interesen está bien, pero que nada tenga sentido para ti es preocupante. Habla. Arcano del día: La estrella

Capricornio (21 de diciembre – 19 enero)

¿Por qué te gusta tanto herir a la gente? Te estás pasando de la raya por mostrar tus verdaderos sentimientos. Arcano del día: La muerte

Acuario (20 enero – 18 febrero)

Respira, respira, nada es tan grave como para dejar de lado todo lo que construiste. Solo es cuestión de parar un segundo. Arcano del día: El sol

Piscis (19 febrero – 20 marzo)

Esta bien que la calma habite en ti, pero este no es el momento para que la pereza te gane. Estás creciendo.

Arcano del día: El colgado

