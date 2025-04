Horóscopo para hoy 8 de abril del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Aries (21 de marzo – 20 abril)

Procura tener paciencia hoy, es muy posible que tengas problemas de comunicación con tu pareja y en tu trabajo. Color del día: Verde

Tauro (21 abril – 20 mayo)

Tienes mucha facilidad para resolver problemas, así que la sabiduría será tu carta ganadora hoy para ponerle la cara a una situación muy incómoda. Color del día: Azul

Géminis (21 de mayo – 21 junio)

Siempre dices que sí y eso puede terminar con tu energía. Es probable que por darle gusto a todo el mundo, quedes mal y empiecen a perder la confianza en ti. Color del día: Blanco

Cáncer (22 junio – 22 julio)

Si no estás de acuerdo con algo, recurre a la buena expresión de tus inconformidades. Elimina la grosería y actúa con madurez. Color del día: Café

Leo (23 julio – 22 agosto)

Mucho cuidado con las tentaciones. La monotonía en tu relación te puede impulsar a jugar con fuego y quemarte. Color del día: Amarillo

Virgo (23 agosto- 22 septiembre)

Las noticias que estabas esperando por fin llegan a tu puerta. Trata de no descontrolarte por la emoción. Siéntate, revisa y actúa.

Color del día: Naranja

Libra (23 septiembre- 22 octubre)

Tu actividad sexual está muy reducida. Tu estado emocional está haciendo de las suyas, si no aprendes a separar las cosas, puedes empezar a vivir un caos insostenible con tu pareja.

Color del día: Negro

Escorpio (23 octubre- 22 noviembre)

Las cosas no se arreglan de un día para otro. Habla, no te guardes las cosas y actúa de la mano con tu pareja. No es falta de amor, se trata del día a día. Color del día: Fucsia

Sagitario (23 de noviembre – 20 diciembre)

Hoy es un día donde la carga energética negativa se apoderará de tus emociones. Vas a entrar en conflicto contigo mismo. Calma que los días no fluyen así. Color del día: Gris

Capricornio (21 de diciembre – 19 enero)

Estarás nervioso y te sentirás impotente porque las cosas no están saliendo como quieres. Es un buen momento para que realmente pienses si todo lo que haces vale la pena. ¿Mejor dejárselo al destino? Color del día: Aguamarina

Acuario (20 enero – 18 febrero)

Es el día de mantener a flote el control. Tus celos e instintos posesivos están más activos que nunca. Autorregúlate.

Color del día: Rojo

Piscis (19 febrero – 20 marzo)

Últimamente te afecta todo. Te sientes agredido, vulnerable, y piensas que los que te rodean son injustos contigo. ¿Es cierto o es un drama con el que no quieres terminar?

Palabra del día: Rosado

