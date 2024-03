Horóscopo para hoy 8 de marzo del 2024: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Acuario (21 Enero a 19 Febrero)

Hoy es un día donde no hay cabida para las especulaciones. Estás rodeado de gente malintencionada, así que tienes que poner sobre la mesa tus valores, especialmente la forma como dices la verdad.

Arcano del día: la muerte.

Piscis (21 Febrero a 20 Marzo)

Después de un tiempo de estrés, te sentirás bien tanto física como emocionalmente. Los cambios laborales ya tocaron tu puerta y esa será la entrada para los cambios que esperas desde diciembre.

Arcano del día: la luna.

Aries (21 Marzo a 20 Abril)

La vida viene con muchas sorpresas y debes estar dispuesto a aceptarlas. A veces no recibes bendiciones universales porque tu vida está basada en miedos e inseguridad. Hay que cambiar el “chip”.

Arcano del día: el sol.

Tauro (21 Abril a 21 Mayo)

Al fin tus cambios emocionales serán positivos. Estás cerrando un ciclo que solo trajo desventura. No intentes solucionar todo al tiempo, tienes que aprender a buscar el equilibrio entre lo que quieres y lo que puedes tener.

Arcano del día: la estrella.

Géminis (22 Mayo a 21 Junio)

Hay mucho movimiento energético en tu trabajo. Procura ver las cosas como una oportunidad y no una amenaza. No te sientas atacado, los cambios son ideal para este momento donde no encuentras satisfacción en nada de lo que haces.

Arcano del día: el colgado.

Cáncer (21 Junio a 23 Julio)

La vida en pareja no es algo que ahora mismo debas contemplar. Es mejor que sanen tus heridas, que perdones, por ti, no por los demás y que le des paso a la armonía compartiendo mejor en familia.

Arcano del día: el diablo.

Leo (24 Julio a 23 Agosto)

Cambia la energía y sal de la apatía. Para lograr tus metas tienes que esforzarte en lo que haces, no le dejes todo a las presiones del día. Es bueno que vuelvas a activar tu creatividad y seas más solidario contigo mismo.

Arcano del día: la torre.

Virgo (24 Agosto a 23 Septiembre)

Tienes que ser un apoyo no una carga para tu pareja. Apoya este momento tan trascendental que está viviendo y dale soluciones prácticas que vengan desde el amor y la empatía.

Arcano del día: la ruleta de la suerte.

Libra (24 Septiembre a 23 Octubre)

Parece que la imaginación a veces logra dominarte y desequilibrarte energéticamente. Quizá este momento “malo” de salud esté únicamente asociado al estrés que manejas en tu día a día. ¡Baja revoluciones!

Arcano del día: los enamorados.

Escorpión (24 Octubre a 22 Noviembre)

No eres capaz de dejar ir los malos días. Cuando sale el sol es una oportunidad para agradecer, a veces se te olvida que estás donde siempre quisiste estar y que, aunque no todo es color de rosa, estás viviendo tu sueño.

Arcano del día: el sol.

Sagitario (23 Noviembre a 21 Diciembre)

Tienes mucho optimismo por estos días. ¿Qué quieres hacer? ¿Regalárselo a quien no te valora? Es momento de cortar esa relación tóxica que no te permite compartir tu esencia con los demás.

Arcano del día: el sumo sacerdote.

Capricornio (22 Diciembre a 20 Enero)

Piensa que todo se resolverá lentamente... quizá te sientas como si estuvieras navegando en aguas tormentosos que solo te quieren ahogar, sin embargo, recuerda que la marea siempre baja.

Arcano del día: la templanza.

