Tarot de Mavé del 07 al 13 de diciembre: lectura para Géminis, Cáncer, Leo, Virgo y más

Conozca qué le dice el Tarot sobre el amor, el dinero y la salud durante la semana. Foto: Archivo Particular

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tarot para Géminis

En sueños nocturnos, en medio de escenas muy extrañas, reconocerá a varias personas cercanas que cruzaron la línea del tiempo; volverán a vivir en su mente y le despertarán profundos sentimientos. Amanecerá, entonces, con la certeza de que estas personas no se fueron; son parte de ese mundo palpitante que tiene adentro; lo acompañan. Una vela blanca durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Cáncer

Demasiadas obligaciones quedaron fijas en su mente… Le inculcaron, por ejemplo, que debía estar bien dispuesto siempre; no podía decir no; tampoco podía ocasionar problemas; debía permanecer callado y obediente ¿Reprimido? Injusto acatar los mandatos y caprichos de los demás porque si ¿No le parece? Velas blancas, muchísimas velas blancas, sin falta.

Tarot para Leo

En navidad usted no seguirá la agenda de francachelas y comilonas pero disfrutará los pequeños rituales como algo muy personal. En las noches de diciembre se alegrará con las luces rojas y doradas del árbol, la cercanía de varias personas y también la del nuevo año que está a punto de emprender el vuelo como los cóndores de la alta montaña. Muchas velas rojas y muchas velas verdes, sin falta.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Tarot para Virgo

Contrario a quienes miran con reserva la llegada del próximo año, está esperanzado. Como signo de tierra, usted es fiel al principio de realidad, por lo que su actitud causa sorpresa; además no es seguidor del positivismo tóxico. De cualquier forma, espera con alegría el 2026. Amanecerá y veremos… Velas de todos los colores, muchas velas de todos los colores, sin falta.

Tarot para Libra

Se cansó de estar en guardia para que no lo tomen por sorpresa, no lo embolaten con cuentos chinos, no lo intimiden; el ambiente caldeado y viscoso promueve la confusión y atropella. Usted pelea por una cosa y otra y se siente mal; no le gusta ser buscapleitos… Si se queda callado, si no expresa sus puntos de vista con vehemencia y mucha claridad, los que están en son de pelea, lo ignorarán. Una vela azul durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Escorpión

De acuerdo con el As de bastos, al revés, algunos de sus proyectos no llegaron a término. Usted ha sido inteligente y valiente al desistir; la realidad le mostró con avisos de neón que si continuaba tercamente, se estrellaría contra la pared. También ahorró energía que hubiera desperdiciado en lo imposible… Lo mejor es lo que sucede, como sostiene el dicho popular ¿Qué piensa? Velas rojas, muchas velas rojas, sin falta.