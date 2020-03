¿Aparecerá Nick Fury en "Falcon and The Winter Soldier" de Disney+?

CulturaOcio - Europa Press

Aunque Nick Fury estuvo bastante ausente durante la Fase 3 de Marvel, en especial en las películas de Vengadores, parece que el personaje de Samuel L. Jackson volverá a mover los hilos en Falcon and The Winter Soldier, la próxima serie que llegará a Disney+ en agosto de 2020.

De acuerdo con el actor Anthony Mackie, quien interpreta a Falcon y, eventualmente, al nuevo Capitán América, lo más probable es que Fury aparezca en algún momento de la serie, pese a que no ha estado en el set de rodaje. (Lea: "The Falcon and The Winter Soldier" podría ser el ingreso de X-Men a Marvel)

"Yo escuché que Falcon conoce a Sam Jackson, eso es lo que he oído, así que realmente espero que aparezca. Todavía no hemos terminado de filmar, así que sigo esperando que un día aparezca y nos bendiga con su presencia", dijo Mackie a Extra.

Por el momento, se desconoce qué peso tendrá Nick Fury en las próximas películas de Marvel, ahora que los Vengadores quedaron completamente fraccionados.

La última aparición de Jackson se remonta a la escena post-créditos de Spider-Man: Lejos de Casa, donde aparecía disfrutando de unas merecidas vacaciones en el espacio mientras preparaba la nueva táctica de defensa de la Tierra, conocida como proyecto SWORD.

El proyecto SWORD también apareció en las fotos filtradas del set de rodaje de WandaVision, la segunda serie que llegará a la plataforma de streaming Disney+. Por otro lado, se espera que el personaje tenga mucha presencia en Capitana Marvel 2, como hizo en la primera entrega.