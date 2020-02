"Canta conmigo", comienza "A otro nivel"

-Redacción Medios

"A otro nivel", el concurso de talento musical de Caracol Televisión para los cantantes profesionales, regresa este 2020 a la pantalla colombiana con varias novedades y un nivel de exigencia más alto.

Este año el programa contará con tres niveles: “Canta conmigo”, “Ascensor” y “Fusiones”, distintas etapas donde los profesionales tendrán que demostrar su talento para asegurar un cupo a la final.

“Canta conmigo” se desarrolló en Brasil y en ella participaron 126 profesionales que tuvieron que probar su talento ante 100 expertos de la industria musical para convencerlos y asegurar un grupo al siguiente nivel.

Esta etapa tiene como jurados a varias figuras de la industria musical como Maía, Diego Sáenz, Giovanny Ayala, Harín, Laura Mayolo, Manolo Bellón, Miguel de Narváez, Tata Solarte, Yanetsis Alfonso y Alejandro González, entre otros.

De acuerdo con Tata Solarte, esta será una de las etapas más difíciles del concurso. Cada noche se presentarán de a siete cantantes de diferentes géneros musicales y quienes logren que los 100 jurados se pongan de pie y canten con ellos, obtendrán un cupo directo a “Fusiones”. De lo contrario, solo los tres participantes con el mayor puntaje lograrán avanzar a “Ascensor”.

Yanetsis Alfonso, vocal coach del programa, aseguró que su responsabilidad en el programa es técnica. “Mi misión es que el artista logre plasmar todo su talento de una sola manera. Para mí es imposible ver a un cantante que sólo tenga un aspecto, pero le falte complementarlo con algo más. Cuando se empalma todo eso yo sé que ese artista este a otro nivel”.

Para Maía, uno de los jurados en la primera etapa, lo más difícil de todo fue desempeñar su tarea. “En el arte no hay cosas buenas o malas, simplemente te gustan o no. Lo mejor de ‘Canta conmigo’ es que somos varios los que decidimos si nos gusta algo o no, porque sólo entre tres es muy complejo”.

Para el Indio Harín participar como jurado en el programa fue una de las experiencias más lindas y fuertes de vida, porque en esos días de grabación se iba a casar pero tuvo que aplazar su boda. “Ahí entendí el papel importante que iba a jugar en el programa puesto que cada persona que se iba a parar allí era yo mismo", explicó.

"Uno siempre busca que el artista tenga una identidad. Es decir... que cuando uno lo vea, diga: “Dios hizo a esa persona y rompió el molde”. Hay muchos Marc Anthonys, muchos Juanes, pero hay muchos artistas que no están conectados con su propia luz. Soy de los que piensa que la felicidad no se hace a punta de sueños, sino de decisiones”, agregó el Indio.

Después de terminar la primera fase, los concursantes pasarán a defender su cupo ante los jurados: Paola Jara, Diego Torres y Greeicy Rendón. Sólo con su voz y su talento pasarán al final “Fusiones”, donde empieza la competencia.

En esta etapa, los participantes que superaron el "Ascensor", y los que pasaron directo a la competencia desde “Canta conmigo”, tienen que defender su puesto y representar diferentes géneros musicales. Cada participante, de acuerdo con su desempeño, va evolucionando hasta llegar a la final.