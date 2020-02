Es oficial: el elenco de “Friends” se volverá a reunir

Los rumores han llegado a su fin. Después de varios meses de especulaciones, HBO Max confirmó, por medio de un comunicado, que el elenco de Friends se volverá a reunir. (Lea: “Friends”: 25 años siendo los mejores amigos)

"Después de 15 años (de su último episodio), nueve meses e innumerables solicitudes de fanáticos de todo el mundo, ahora tenemos la noticia que estabas esperando. El elenco de Friends se reunirá exclusivamente para un especial sin guion para HBO Max", indicó la empresa en el comunicado.

The Friends cast set to reunite for exclusive HBO Max Special #FriendsReunion https://t.co/89kTTKSREa pic.twitter.com/hRKIElVxvj