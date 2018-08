Jim Parsons rechazó millonaria oferta para continuar con "The Big Bang Theory"

-Agencia Europa Press

The Big Bang Theory terminará tras su 12ª temporada porque Jim Parsons (Sheldon) no quería seguir.

The Big Bang Theory terminará tras su 12ª temporada porque Jim Parsons (Sheldon) no quería seguir. Agencia Europa Press

Tras meses de rumores y tal y como adelantó Johnny Galecki, actor que da vida a Leonard, el pasado enero, ya es oficial: The Big Bang Theory finalizará tras su duodécima temporada. A pesar de que el inminente desenlace ya planeaba sobre la serie, la verdadera razón ha sido Jim Parsons, quien ha decidido no continuar. (Le puede interesar: La 12ª será la última temporada de The Big Bang Theory)

Según Entertainment Weekly, Parsons ha decidido finalizar su etapa interpretando a Sheldon, a pesar de una suculenta oferta de 50 millones de dólares más beneficios si seguía dos años más. Sin embargo, el intérprete rechazó la propuesta.

WB TV, CBS y Chuck Lorre Productions lanzaron un comunicado dando la noticia, tal como recoge Cinemablend. "Estamos eternamente agradecidos con nuestros fans por su apoyo durante las últimas doce temporadas. Nosotros, junto con el elenco, los guionistas y el equipo, apreciamos enormemente el éxito de la serie y pretendemos ofrecer la última temporada y el final de la serie, que llevará a The Big Bang Theory a un cierre creativo épico". (Le puede interesar: The Big Bang Theory llegará a su final en mayo de 2019)

Poniendo punto y final en 2019 con 279 episodios, The Big Bang Theory se convertirá oficialmente en la serie de comedia multicámara más larga de todos los tiempos. Ahora que la ficción afronta su recta final, con todos los miembros del grupo casados, son muchos los fans que esperan que la entrega final muestre la paternidad de Sheldon y Amy.

La noticia llega tan solo días después de que el director de CBS Entertainment, Kelly Kahl, asegurara que no creía que la duodécima fuese la última temporada. Sin embargo, Galecki ya adelantó a principios de año que el reparto estaba "cómodo con doce temporadas" y que era un buen momento para "volver a casa". (Le puede interesar: Sheldon y Amy se casan en final de temporada de "The Big Bang Theory")

La temporada final de The Big Bang Theory se estrenará el próximo 24 de septiembre.