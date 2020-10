La plataforma de streaming expande la alianza para desarrollo de contenido original con el mexicano, quien es el guionista de “Maya and the Three”.

Jorge Gutiérrez se prepara para continuar la creación de guiones, dirección y producción de series y películas animadas para Netflix. Pues, la plataforma de streaming anunció la expansión de la alianza para el desarrollo de contenido original.

Para el 2021, se espera que salga la miniserie animada “Maya and the Three”, una épica fantasía mesoamericana. Los proyectos del mexicano están dirigidos a preescolares, familias y adultos. (Le recomendamos: “Memoria de un crimen”, serie de República Checa que llega a Eurochannel).

“Me siento muy agradecido de ampliar mi relación creativa con Netflix! Melissa Cobb y todo el equipo de Animación de Netflix comparten mi infinita pasión por la diversidad y la inclusión, tanto delante como detrás de cámaras. Después de todo el apoyo que he recibido, estoy feliz de poder transmitir mis conocimientos a diversos narradores de América del Norte, así como de América Central y del Sur. Mi corazón bigotudo está entusiasmado y preparado, y tengo muchas ganas de empezar a crear historias nuevas y mundos fascinantes. ¡Es un excelente momento!”, asegura Gutiérrez en un comunicado.

Para Netflix, es importante contar con Gutiérrez, ya que ha sido uno de los primeros creadores que se unió al equipo de animación. Esperan seguir desarrollando muchos trabajos para los niños y las familias. (Le puede interesar: Buddy Valastro y su dulce competencia).

“Ha sido un colaborador increíble. Tiene un compromiso con la autenticidad, creando historias maravillosas que están inspiradas en su cultura y que resuenan a nivel universal. Es un luchador incansable y un mentor para la próxima generación de guionistas”, dice Melissa Cobb, Vicepresidenta de Animación Original de Netflix.

Entre las producciones que destacan, se encuentran la película animada de Fox, “El libro de la vida”, que le valió una nominación al Globo de Oro, como mejor película animada en 2014. (Lea: “Piazzolla, los años del tiburón” se estrena en HBO).

También, trabajó como guionista y director de “Son of Jaguar”, un cortometraje de realidad virtual que contó con la producción de Google y fue nominado al Emmy. Junto con su esposa y musa, Sandra Equihua, creó para Nickelodeon la serie animada ganadora de múltiples premios Annie y Emmy, “El Tigre”.

El mexicano y criado en Tijuana, ha realizado muchas películas, dibujos animados, ilustraciones y pinturas en donde retrata su amor por la cultura popular y las tradiciones mexicanas.