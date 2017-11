La diatriba de Jota Mario contra la consulta del Partido Liberal

Redacción medios

En términos generales, la consulta que el Partido Liberal llevó a cabo el pasado fin de semana para designar al candidato que presentará en las próximas elecciones presidenciales, no tuvo buena prensa.

La opinión pública cuestionó el ejercicio electoral, fundamentalmente, por la cantidad de dinero que se tuvo que destinar. Fueron en total 40 mil millones de pesos. Lea también: De la Calle, el hombre de la paz

La consulta generó grietas para la unidad del partido. El pasado primero de noviembre, 24 representantes y 3 senadores de esa colectividad, enviaron una carta pidiendo que la consulta se realizara el mismo día de las elecciones parlamentarias de marzo de 2018 para aprovechar la logística destinada para esas elecciones. La idea no tuvo asidero y sí quedó en evidencia la división interna del partido. Juan Fernando Cristo aseguró que César Gaviria los había engañado y, de pasó preguntó a su entonces oponente, Humberto de la Calle, si había sido partícipe de ese supuesto engaño.

Al final de la jornada, De la Calle quedó elegido con 365.658 votos a favor. Cristo, su rival, obtuvo 324.777 apoyos.

Ambos, después de todo, coincidieron en asegurar que iban a trabajar juntos para ganar la presidencia. Los dos salieron en la foto final del registro.

La consulta liberal sigue dando de qué hablar. Jota Mario Valencia, presentador del programa ‘Muy Buenos Días’ de RCN, arremetió contra el ejercicio electoral. Lo calificó como “una vergüenza”. El video es vira.

“Gastarse 40 mil millones de pesos pa’ elegir a no sé quién de no sé qué, es una vergüenza en un país donde no hay acueductos, es una vergüenza en un país donde a la gente no la atienden en las EPS no la atienden, no le dan la cita. Donde a la gente no le pagan la pensión, ni siquiera le dicen que tiene derecho a la pensión, buscan la manera de robársela. Y se gastan en una idiotez 40 mil millones de pesos. No hay escuelas, no hay acueductos, no hay nada. Qué vergüenza. Alguien tuvo que haber hecho algo, porque 40 mil millones de pesos es mucha plata”.

El veterano presentador de televisión, indicó que para ahorrarse es dinero, se puedo haber realizado la encuesta por Internet.

“Es una idiotez. Ahora hay otros medios, no sé si esos viejos no se han enterado, de que hay una cosa que se llama Internet. ¿Quieren hacer una encuesta? Háganla por ahí, para saber a quién eligen. Eso no vale nada, vale cero pesos".