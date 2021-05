La serie de Netflix “The Last Kingdom” anuncia su final

Según informa el medio especializado Deadline, Netflix y la productora Carnival Films confirmaron que la quinta temporada de la producción será la última.

La épica historia de los pueblos sajones está entrando en su recta final. Tras cuatro exitosas temporadas The Last Kingdom, la adaptación de la saga de novelas del escritor Bernard Cornwell, The Saxon Stories, se despedirá de sus fans con la quinta temporada, poniendo fin a la serie que comenzó hace seis años en la BBC.

Según informa Deadline, Netflix y la productora Carnival Films confirmaron que la temporada 5 de The Last Kingdon será la última. Actualmente, la serie está en pleno rodaje en Hungría, y el medio informa que contará con un total de 10 episodios.

La temporada final adaptará los libros 9 y 10 de la saga literaria de Cornwell, que consta de un total de trece volúmenes, y concluirá la historia de Uhtred de Bebbanburg (Alexander Dreymon), un guerrero nacido sajón pero criado como danés, en la Inglaterra de los siglos IX y X.

”Con una base de fans tan leal, estamos emocionados por la oportunidad de brindarles a los espectadores un nuevo episodio en la búsqueda épica de Uhtred, donde no todos sobreviven”, dijo el productor de The Last Kingdom, Nigel Merchant. “Interpretar a Uhtred durante 5 temporadas ha sido un viaje maravilloso”, agregó el protagonista de la serie, Alexander Dreymon.

La quinta y última temporada no tiene fecha de estreno prevista, pero se espera que llegue a Netflix a finales de 2021 o principios de 2022.