“Las noticias del mundo con Elmo” llegan a DirecTV

Este especial protagonizado por Elmo y los ‘muppets’ cuenta con actividades educativas divertidas para los más chicos del hogar.

“Las noticias del mundo con Elmo” es una iniciativa de Sesame Workshop, organización educativa sin fines de lucro detrás de “Sésamo”, el programa de televisión pionero que ha estado llegando y enseñando a los niños desde 1969. (Le puede interesar: “Plaza Sésamo” refuerza contenidos educativos de Señal Colombia y canales regionales).

“Las noticias del mundo con Elmo” es un especial de la organización educativa sin fines de lucro Sesame Workshop que tiene como objetivo brindar aprendizaje entretenido para disfrutar desde casa, y que desde esta semana se puede ver por DirecTV Go, la plataforma en streaming de este operador.

Elmo, quien hace de reportero, presenta un programa de noticias simulado desde su habitación, acompañado por sus queridos amigos corresponsales los ‘muppets’, incluido Archibaldo y, por supuesto, Comegalletas, para mostrar cómo los niños alrededor del mundo continúan jugando y aprendiendo mientras se mantienen seguros en casa.

El especial de 22 minutos, que forma parte de la iniciativa “Caring for Each Other” de Sesame Workshop y que fue producido con creativos y titiriteros de varios continentes, cuenta actividades lúdicas de aprendizaje para que las familias las hagan juntas en casa y les ofrece a los más pequeños estrategias para manejar grandes sentimientos como la frustración o la tristeza.

“En Las noticias del mundo con Elmo” el reportero del clima Archibaldo muestra cómo usa su imaginación para “llevar el exterior adentro” adaptando sus actividades favoritas al aire libre hacia el interior del hogar.

El corresponsal Comegalletas les cuenta a los espectadores sobre su caja “Cosas que me hacen feliz”, una actividad simple que las familias pueden hacer para practicar la atención plena y la gratitud con objetos cotidianos.

Por su parte, la reportera Clara comparte una actualización lúdica e interactiva sobre las formas en que los niños de todo el mundo se mantienen saludables haciendo sus rutinas diarias.