"Narcos" estrenará cuarta temporada el 16 de noviembre

* Redacción medios

"Narcos" estrenará mundialmente la cuarta temporada el próximo 16 de noviembre por Netflix. Los nuevos capítulos de la historia se desarrollan en México y son protagonizados por Diego Luna y Michael Peña.

La serie, que ahora se llama "Narcos: México", explora los orígenes de la guerra moderna contra las drogas volviendo a sus raíces, comenzando en un momento en que el mundo mexicano del tráfico era una confederación desorganizada y perdida de cultivadores y traficantes independientes. (Le recomendamos ver: Primeras imágenes de serie colombiana en Netflix).

También presenta el surgimiento del cartel de Guadalajara en la década de 1980 cuando Félix Gallardo (Diego Luna) toma el mando, unificando a los traficantes para construir un imperio. Cuando el agente de la DEA, Kiki Camarena (Michael Peña) traslada a su esposa y a su pequeño hijo de California a Guadalajara para asumir un nuevo cargo, rápidamente se da cuenta de que su tarea será más desafiante de lo que nunca hubiera imaginado.

Mientras Kiki recolecta inteligencia de Félix y se mete más en su misión, se desarrolla una trágica cadena de eventos afectando el tráfico de las drogas y la guerra en su contra en los años por venir.

En mayo pasado, el showrunner de "Narcos", Eric Newman, reveló a la revista Variety durante los pasados LA Screenings que Tenoch Huerta (Spectre), Joaquín Cosío (Quantum of Solace), Teresa Ruiz (The Last Ship), la estadounidense Alyssa Diaz (Red Dawn) y José María Yazpik, quien ya participó en la tercera temporada, se unen al reparto.

Esta temporada, rodada en México, contará con algunos de los mejores directores de dicho país. Entre ellos, Amat Escalante, que ganó el León de Plata a la mejor dirección en Venecia en 2016 con su drama de ciencia ficción "La región salvaje"; y Alonso Ruizpalacios, que con "Museo" se alzó con el Oso de Plata a Mejor guion en la Berlinale de este año. (Puede leer también: "Siempre bruja", segunda serie original de Colombia en Netflix, comenzó rodaje en Bogotá).

También estará presente el director colombiano Andi Baiz, quien ya dirigió varios episodios de las tres primeras temporadas rodadas en Colombia.

Eric Newman admitió que la serie tuvo que contratar más seguridad en México, ya que al comienzo de la producción, el pasado mes de septiembre, Carlos Muñoz Portal fue asesinado mientras visitaba un lugar como parte de su trabajo como explorador de localizaciones. "Sospechan que pudo haberse tropezado con un crimen", explicó Newman, asegurando que todavía se desconocen las circunstancias del asesinato.

"Narcos" debutó en 2015 narrando la vida de Pablo Escobar y luego se enfocó en los hermanos Rodríguez Orejuela, líderes del cartel de Cali, y el fortalecimiento del cartel del norte del Valle. (Contexto "Narcos" se despide de Colombia con la historia del cartel de Cali).