"Narcos" revela los nuevos actores de la cuarta temporada

Europa Press

El showrunner de "Narcos", Eric Newman, reveló a la revista Variety durante los pasados LA Screenings que Tenoch Huerta (Spectre), Joaquín Cosío (Quantum of Solace), Teresa Ruiz (The Last Ship), la estadounidense Alyssa Diaz (Red Dawn) y José María Yazpik, quien ya participó en la tercera temporada, se unirán al reparto encabezado por los ya confirmados Diego Luna y Michael Peña.

Esta temporada, rodada en México, contará con algunos de los mejores directores de dicho país. Entre ellos, Amat Escalante, que ganó el León de Plata a la mejor dirección en Venecia en 2016 con su drama de ciencia ficción "La región salvaje"; y Alonso Ruizpalacios, que con "Museo" se alzó con el Oso de Plata a Mejor guion en la Berlinale de este año. (Leer "Siempre bruja", segunda serie original de Colombia en Netflix, comenzó rodaje en Bogotá).

También estará presente el director colombiano Andi Baiz, quien ya dirigió varios episodios de las tres primeras temporadas rodadas en Colombia. La cuarta temporada de "Narcos" está todavía en post-producción con vistas a su estreno, presumiblemente, en otoño de este mismo año.

Eric Newman admitió que la serie tuvo que contratar más seguridad en México, ya que al comienzo de la producción, el pasado mes de septiembre, Carlos Muñoz Portal fue asesinado mientras visitaba un lugar como parte de su trabajo como explorador de localizaciones. "Sospechan que pudo haberse tropezado con un crimen", explicó Newman, asegurando que todavía se desconocen las circunstancias del asesinato.

"Narcos" debutó en 2015 narrando la vida de Pablo Escobar y luego se enfocó en los hermanos Rodríguez Orejuela, líderes del cartel de Cali, y el fortalecimiento del cartel del norte del Valle. (Contexto "Narcos" se despide de Colombia con la historia del cartel de Cali).