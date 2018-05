'Sense8 le cambia la vida a la gente'

Redacción medios

El próximo 8 de junio se estrena el especial con el que Netflix finaliza la serie "Sense8". Como lo han hecho desde hace un año, cuando la plataforma digital anunció la cancelación del programa, los artistas han expresado sus sentimientos. Primero lo hicieron a través de las redes sociales y ahora por medio de un video oficial grabado durante el último rodaje.

El clip de casi dos minutos recopila imágenes del rodaje, así como testimonios sobre lo que significa Sense8.

Toby Onwumere, quien interpreta a ‘Chapeus’, dice que para él “fue la mayor alegría poder hacer esto de nuevo. Que te reciban en este grupo y te digan ‘ven a jugar con nosotros, recorramos el mundo y conozcamos mucha gente y hagamos el programa, es fantástico”.

Por su parte, Kick Gurry (‘Puck’) asegura que el “programa le cambia la vida a la gente”, un pensamiento que comparte Max Riemelt (‘Wolfgang’), quien está agradecido por ser parte de “un grupo que lleva un mensaje por el mundo, que va mucho más allá de todo lo que hay en la televisión hoy en día”.

“Los últimos tres años trabajando con Sense8 me cambiaron por completo mi perspectiva”, asegura Max Mauff (‘Felix’).

“Para mí no es un concepto, no es una idea. Puedo adentrarme en un experiencia y comprender quién eres. Esa es la expresión básica de lo que implica ser Sense8. Es un lazo implícito que hay entre la gente”, reflexiona Brian J. Smith (‘Will’).

El final

En junio de 2017, Netflix anunció la cancelación de "Sense8", historia desarrollada por las hermanas Lana y Lilly Wachowski (antes Larry y Andy, directores de "Matrix"). La decisión no gustó a los fanáticos, quienes se unieron en todo el mundo por medio de la etiqueta #RenewSense8 ("renuevenSense8"), por lo que la plataforma digital aceptó a hacer un especial de despedida que durará dos horas.

Tras la decisión de Netflix, Lana Wachowski dedicó una sentida carta a toda la familia "Sense8", en la que asegura que la conmovió profundamente las peticiones colectivas con las que se pedía el regreso de la serie y aseguró que sintió la misma tristeza y depresión de los fanáticos y actores tras la decisión de Netflix. (Leer "Sense8" para rato).

"Sentí la tristeza de los actores, quienes han dado solo lo mejor. Pero sobre todas las cosas, sentí la tristeza de nuestros fanáticos (...) Muchos amigos seguían llamándome de muchas partes del mundo para preguntarme: '¿Hay algo que puedas hacer?'", escribió Lana Wachowski.

"Las cartas apasionadas, las peticiones, la voz colectiva que se alzó como el puño de Sun para pelear por este programa excedió todas nuestras expectativas (...) su amor revivió a Sense8", agregó.

"Sense8" sigue en paralelo a ocho personajes principales que viven en distintos lugares del mundo, en cuatro continentes. Tras la cancelación de Netflix, varios medios de Estados Unidos afirmaron que cada uno de los diez episodios de la segunda temporada costó 9 millones de dólares, una cifra no confirmada por la plataforma de video, que nunca revela sus cifras.